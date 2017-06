MIGUEL LIFSCHITZ :"Para bajar los niveles de violencia tenemos que generar oportunidades"

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, señaló ayer que "para para bajar los niveles de violencia tenemos que generar oportunidades" al tiempo que señaló que "la violencia tiene que ver con la la desigualdad, con la gente que no tiene oportunidades y que siente que no tiene futuro".

El gobernador participó este sábado de la tercera edición del curso "Gestión y Fortalecimiento Institucional para Organizaciones Sociales", organizado por la Asociación Civil Rizoma, y destinado a integrantes de instituciones y organizaciones de la ciudad y la región, que se desarrolló en la sede de ATE Santa Fe.

"La violencia nos preocupa a todos, en todos los lugares de la sociedad. Algunos asocian la violencia con la pobreza, con los barrios más pobres, pero sin embargo todos vemos como hay violencia en todos los sectores de la sociedad y en todos los ámbitos. Y tenemos las herramientas para poder enfrentar estos problemas de la mejor manera, encaminarlos y orientarlos allí donde se producen, a veces en la familia, en el barrio o en el lugar de trabajo, en las instituciones. Para bajar los niveles de violencia, para resolver los conflictos y que se puedan resolver a través del diálogo o de otras maneras y no necesariamente violentas, tenemos que generar oportunidades", señaló el titular de la Casa Gris.

"La violencia tiene que ver con la desigualdad, con la gente que no tiene oportunidades y que siente que no tiene futuro, que no tiene expectativas de progreso o de avanzar en su vida, porque para todos nosotros, más allá de que estemos viviendo con más o menos problemas o necesidades, siempre necesitamos tener la esperanza, la expectativa de que más adelante vamos a estar un poco mejor", agregó.

"Cuando esa expectativa no está, cuando tenemos la sensación de que mañana y pasado, y el año que viene vamos a estar igual o peor, que no tenemos salida, eso es muy duro para las personas, sobre todo para los jóvenes. Eso genera resentimiento y, a veces, reacciones violentas", amplió en su presentación.

"Estas cosas tenemos que resolverlas y eso no pueden hacerlo ustedes individualmente, sino que tenemos que resolverlas a través del Estado, de las políticas y del trabajo conjuntamente con las instituciones", dijo el gobernador.

Agenciafe