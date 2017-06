Cierre de listas: Bullrich, Cristina Kirchner, Massa y Randazzo competirán en la provincia de Buenos Aires

Tres horas antes del límite para el cierre de listas para las próximas elecciones legislativas, el panorama de candidatos en la provincia de Buenos Aires quedó más claro, después de días de intensas negociaciones en el peronismo.

Por la tarde, el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo firmó su candidatura para competir por una banca en el Senado por dentro del Frente Justicialista. Sin embargo, quién será su rival dentro de ese espacio es todavía una incógnita.

Por la noche, se confirmó que Cristina Kirchner será candidata a senadora junto a Jorge Taiana en el nuevo espacio Unidad Ciudadana. Poco después, Sergio Massa ratificó que se presentará a la Cámara alta con Margarita Stolbizer dentro de su alianza 1 País.

Cambiemos

El oficialismo terminó de develar ayer el misterio sobre quiénes ocuparán los lugares más importantes en las listas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Educación, Esteban Bullrich , encabezará la nómina de senadores nacionales. Estará acompañado por la titular de la Acumar, Gladys González.

En tanto, Graciela Ocaña , que se sumó hace pocas semanas al frente oficialista, tendrá el primer lugar de la lista de diputados nacionales. Le seguirán Héctor "Toty" Flores, un dirigente cercano a Elisa Carrió , y Guillermo Montenegro , embajador argentino en Uruguay. El neurocirujano Facundo Manes rechazó el segundo lugar de la nómina, ya que pretendía encabezarla.

Unidad Ciudadana

A pocas horas para el cierre de listas, se develó la principal incógnita de las PASO.Cristina Kirchner será candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, el frente que competirá por afuera del PJ bonaerense. Anoche se reunió con Randazzo para negociar un acuerdo electoral, pero ambos mantuvieron sus posturas y ratificaron sus postulaciones. La ex jefa del Estado estará acompañada por el ex canciller Jorge Taiana , referente del Movimiento Evita, sostén de la candidatura del ex ministro del Interior y Transporte.

La lista de diputados nacionales está llena de sorpresas. Estará encabezada por la economista Fernanda Vallejos y el ex presidente del Conicet (2012-2015) Roberto Salvarezza. Les seguirán el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza ; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores judiciales de la ciudad de Buenos Aires (Sitruju), Vanesa Siley; el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli ; el sindicalista Hugo Yasky , entre otros.

Frente Justicialista

Randazzo le puso un punto final a las especulaciones al firmar esta tarde su precandidatura a senador nacional por el Frente Justicialista. Tras la sorpresiva reunión con Cristina Kirchner en Recoleta, los intendentes que hasta ahora apoyan al ex funcionario le pidieron que busque una vía para lograr un acuerdo con la ex presidenta. Sin embargo, Randazzo se mostró firme y competirá en las PASO del PJ bonaerense. Lo acompañará Florencia Casamiquela.

La nómina de diputados está encabezada por el intendente del partido de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, seguido por el senador nacional Juan Manuel Abal Medina , Maru Zamarreño, el gremialista Oscar Romero y Marcelo Sain.

Finalmente, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii , no competirá con Randazzo en las primarias del PJ. En su lugar irá su jefe de gabinete municipal, Gastón Yañez. El jefe municipal irá como candidato a senador provincial.

1 País







Sergio Massa esperó a que se confirmara la candidatura de Cristina Kirchner para anunciar su postulación. El líder del Frente Renovador competirá por una banca en el Senado y estará acompañado por su aliada Margarita Stolbizer en el frente 1 País. Durante las últimas horas hubo negociaciones con Randazzo, pero el espacio que integran el Frente Renovador, GEN y Libres del Sur irá con listas propias.

Felipe Solá encabezará la lista de diputados nacionales. El ex gobernador bonaerense estará acompañado por Mirta Tundis, Daniel Arroyo, Jorge Sarghini, Liliana Schwindt y Marcelo "Oso" Díaz.