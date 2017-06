Cristina va a ser candidata

El ex ministro de Transporte llegó al edificio ubicado en Juncal y Uruguay alrededor de las 21 y durante poco más de una hora conversó con la ex jefa de Estado. El ex funcionario le explicó a Cristina Kirchner por qué pretendía ir a las PASO. "La idea de dividir la oposición favorece al Gobierno y por eso queremos unir fuerzas en un solo ámbito y que la gente elija cuál es la mejor alternativa", dijo Fernández