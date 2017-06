El nuevo mástil va a ser la obra mas grande de la era Perotti - Castellano

El nuevo Mástil Mayor será emplazado el jueves 29, a partir de eso momento la vida de los Rafaelinos no será la misma. Un acontecimiento histórico, único, inigualable

Antes de cronicar, es importante destacar que quien escribe esta nota esta convencido totalmente que el emplazamiento del nuevo mástil va a pasar a ser la obra más importante de la gestión LUIS CASTELLANO. Una gestión carente de logros educativos,sin nuevas fabricas, sin agua potable, sin solucionar los problemas que se originan cuando llueven dos gotas locas, sin cloacas y fundamentalmente sin haber resuelto los verdaderos problemas de los Rafaelinos, es el nuevo mástil la gran obra de esta gestión Perotti - Castellano

Con un importante operativo que implicará el corte de avenidas y calles del centro de la ciudad, más el despliegue de grúas de gran porte y camiones pesados, el próximo jueves se procederá al emplazamiento del nuevo Mástil Mayor de la ciudad, que reemplazará a la estructura que fuera derribada por el viento el 1 de enero de este año. El Mástil tendrá 32 metros de alto, se afirmará sobre doce bulones de 40 milímetros de diámetro que estarán encastrados en pernos de dos metros de profundidad, dentro de una estructura de hormigón de un metro de diámetro y 12 metros de profundidad. Semejante estructura podrá soportar, dentro de los máximos estándares de seguridad, el flameo de una bandera de 40 metros cuadrados -5 metros por 8 metros- ante vientos de 140 kilómetros por hora. En cambio, si las autoridades siguen el consejo de los especialistas, no habrá más arbolito de Navidad en ese lugar emblemático de la ciudad. No porque la estructura relativamente liviana del arbolito pueda afectar al Mástil, sino porque ante tormentas muy violentas –como la que se dio el 1 de enero de este año- pueden volar elementos que queden atrapados entre los alambres del arbolito y en ese caso resultaría imprevisible calcular la presión que se ejercería sobre la estructura.



El Mástil ya está terminado en su parte estructural. Fue ejecutado por la firma VMC en cinco tramos que totalizan 32 metros, los cuales íntegramente estarán sobre la superficie. Se trata de tubos sin costura, idénticos a los que se utilizan en la industria petrolera y tratados, en sus soldaduras, con las mismas técnicas de alta seguridad. El tramo ubicado en la base es el más ancho y tiene 402 milímetros de diámetro. Para hacer una comparación, puede mencionarse que el acueducto que trae agua desde Esperanza tiene caños de 600 milímetros de diámetro. Cada uno de los tramos es diferente del otro y también va "encajado" dentro del anterior en más de un metro. El caño que se ubica en la parte superior tiene 168 milímetros de diámetro.



A la hora de hacer comparaciones, puede decirse que el Mástil derribado por la tormenta tenía 30 metros de altura, y era de solo 218 milímetros en su parte inferior. Estaba calzado en un encamisado dentro de un bloque de hormigón de 3 metros de diámetro, con lo cual la parte que estaba sobre la superficie era menor a 30 metros. Se estima que los vientos que lo derribaron soplaron, esa madrugada, a unos 100 km. por hora. No hay antecedentes, en cambio, de vientos de 140 km. por hora, para los cuales está preparada la nueva estructura. Esto no quiere decir que si soplaran vientos más fuertes aún, o si la bandera superara los 40 metros cuadrados de superficie, el Mástil se derrumbaría. Lo que ocurriría es que no sería ciento por ciento seguro.





Los hacedores

Del viejo Mástil solo se recuperó el "florero", como se denomina a la parte decorativa característica que tenía el Mástil, que fue precisamente el lugar donde se quebró la estructura metálica principal, por lo que resultó dañado considerablemente. Los trabajadores y técnicos de VMC recuperaron íntegramente ese elemento, que seguirá distinguiendo al Mástil Mayor de la ciudad.

El cálculo de la estructura y de las tensiones que puede soportar lo realizó el Ing. Marco Boidi, cuya firma Geotecnia también fue encargada de realizar la base de hormigón en la que se abulonará el Mástil. En VMC, toda la construcción fue realizada por obreros especializados y técnicos habituados a trabajar en equipos para la industria frigorífica y petrolera, y por lo tanto aptos para la ejecución de soldaduras de alta complejidad técnica y elevados niveles de seguridad. La supervisión de los trabajos realizados en esa industria rafaelina corrió por cuenta de Rodolfo Ávalos.



El Mástil ya tiene una "oreja" colocada en la parte superior, que será el lugar desde donde una gigantesca grúa de la empresa Rafaela Maquinarias se encargará de levantar la estructura con el fin de "pararla" sobre su emplazamiento definitivo. En la base, muchas manos se sumarán para el movimiento más fino de toda la operación, que será el momento en que se calcen los 12 bulones roscados en sus correspondientes pernos.

Ni bien las condiciones climáticas lo permitan se pintará toda la estructura, también utilizando materiales de primera calidad y especiales para prevenir la corrosión y conservar condiciones óptimas a través del tiempo.



La idea de los técnicos que planificaron y ejecutaron la obra es dejar constancia, en una placa que se colocaría en la misma base del Mástil, de algunos detalles técnicos principales. Los planos quedarán depositados en oficinas públicas y también las empresas que participaron del diseño conservarán copias, dada la gran responsabilidad que implica la instalación de una estructura de esta magnitud en pleno centro de la ciudad.

El operativo de seguridad

El traslado de una estructura de hierro de 32 metros de largo y considerable peso a lo largo de unos 2,5 kilómetros por las principales avenidas de la ciudad, será todo un desafío logístico para el Municipio. Está previsto que el traslado se efectúe el mismo jueves 29, para lo cual se utilizarían dos carretones, aunque estos detalles no se terminaron de definir aún.



Habrá tres puntos difíciles en la operación. Uno es el movimiento inicial para sacar el Mástil de su actual emplazamiento, en la vereda de VMC que da sobre 1 de Mayo. En la zona hay árboles y tendidos de servicios eléctricos, de televisión y telefonía que deben tenerse en cuenta para la operación de la pluma que alzará el Mástil para depositarlo en el carretón.



Una vez cargado, el camión irá por avenida Roque Sáenz Peña, donde se interumpirá el tránsito en las esquinas para permitir el paso del vehículo con su carga. El recorrido irá hasta avenida Santa Fe, donde también estará cortado el tránsito y habrá otro de los puntos neurálgicos del operativo, ya que en ese lugar el camión debe girar y puede resultar necesaria nuevamente la utilización de la grúa.



Finalmente, se cortará completamente el tránsito en la zona del emplazamiento definitivo, donde también estará prohibido estacionar en la mañana del jueves. En principio, el plan prevé la movilización de personal municipal, pero también de la EPE, de las compañías de teléfonos y televisión por cable, así como Bomberos y personal de emergencias médicas, dado que pueden ocurrir eventualidades que nadie desea pero que tampoco se pueden descartar totalmente.



Consecuentemente, todo el movimiento del microcentro se verá afectado ese día, al menos durante gran parte de la mañana.

No hay duda, ninguna duda que el emplazamiento del nuevo mástil va a ser la obra más grande de la gestión Perotti - Castellano

Fuente de la información : Diario Castellano