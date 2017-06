Por el lado del Gobierno casi todo listo

A partir del mediodía de ayer, la quinta de Olivos se convirtió en el comando electoral del oficialismo. Allí confluyeron, además de Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora María Eugenia Vidal; el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis; el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el consultor Jaime Durán Barba. Entre ellos resolvieron finalmente que Gladys González secundará a Esteban Bullrich en la boleta para el Senado y que Graciela Ocaña encabezará la de Diputados. La postulación de "La Hormiguita" se cobró, en ese sentido, el primer herido del cierre de listas macrista: Facundo Manes no aceptó el segundo casillero en la nómina. Era primero o no era nada, había dicho. "Entonces no sos nada", le avisaron. En privado, hubo festejos en la Casa Rosada por el traspié del médico neurólogo. Había satisfacción, además, porque, hasta ayer, no había internas en ningún distrito del país.