LA ARGENTINA ESTÁ "SALADA"

Las noticias sobre la detención de Jorge Castillo, más conocido como “el rey de la salada”; los allanamientos realizados por la justicia con el apoyo de un muy importare número de efectivos de las fuerzas de seguridad; el hallazgo, hasta ahora, de nueve cajas fuertes con más de once millones de pesos; el arsenal encontrado; los costosísimos y blindados vehículos secuestrados; la imponente mansión; el video donde se puede ver el castigo y escarnio público a “mecheras”, por parte de la seguridad privada de uno de los mercados comerciales más concurridos del país; y la amplia difusión de números multimillonarios que se calcula que mueve todo este “negocio”, son sólo la punta de un problema mucho mayor que, con seguridad, dará para hacer varias notas al respecto.

Hay algo que no cierra: mientras más modernos se vuelven los sistemas productivos y la gestión de los mercados, más crece la economía informal, la precariedad se consolida y los negocios ilícitos se propagan. Ferias ilegales, talleres clandestinos y todo tipo de trapicheos transnacionales proliferan sin que las autoridades estatales consigan regularlas. Los técnicos le llaman “circuitos ocultos”, aunque sólo permanezcan invisibles para sus instrumentos de medición. Los “buenos empresarios” se quejan por la evasión impositiva y otros delitos que pervierten la lógica mercantil, sin embargo acuden al universo de la precariedad para bajar costos y flexibilizar sus empresas. Los periodistas y funcionarios se lamentan porque nunca seremos un país “en serio”, mientras son conscientes de que la ilegalidad forma parte del cálculo de todos los actores políticos. Lo informal constituye hoy un dinamismo productivo irrefrenable, que nos recuerda la persistencia de la fractura social producida por el neoliberalismo menemista desde hace más de veinte años. Desde las entrañas mismas de los territorios de la exclusión, donde fueron depositados ingentes racimos de población sobrante, emergió un nuevo principio económico. Allí se cuece a fuego lento lo que no pudo ser “incluido” en los términos de ese modelo económico y del que el les siguió, es decir del modelo kirchnerista que rigió los destinos del país durante doce años. Es el extraordinario reino de lo “trucho”. La parte baja, flexible y monstruosa del tan festejado boom consumista. Y sólo un cinismo generalizado alienta el tono de repulsa, cuando orientamos hacia allí nuestra atención. La fabricación y el comercio ilegal de productos y servicios han dejado de ser un fenómeno marginal. Cada uno de nosotros se vincula en su vida diaria con alguna expresión de la informalidad. Buena parte de la ropa, el entretenimiento, la comida y los medicamentos que consumimos, por mencionar sólo las necesidades básicas, son elaboradas de manera trucha. Ni siquiera puede decirse que haya una punta del ovillo de la cuál tirar, porque la informalidad es a esta altura una red transversal sin centro, que sirve de soporte a nuestras vidas e impide, en muchos casos, la caída al foso de la inexistencia.

Con la apertura de innumerables verdulerías, supermercados chinos, puestos de manteros y “las saladitas” en los territorios de clase media alta, este modo de producción precario que originalmente era exclusivo de las periferias, ha logrado infiltrarse en los barrios céntricos y en las principales vidrieras comerciales. Lo que antes era sinónimo de gueto y excepción, hoy posiblemente constituya el sistema nervioso de la producción nacional. Si a todo ello sumamos las estafas millonarias que tanto la corrupción estatal como el sistema financiero habitualmente consintieron, más la compulsión a emplear trabajo esclavo demostrada por las firmas transnacionales, convendría no tomar muy en serio a quienes siguen confiando en una modernización capitalista pulcra y eficaz.

El resultado es la disolución progresiva de las fronteras entre “lo legal” y “lo ilegal”. Cualquier regla que hoy se pretenda operativa, debe reconocer el campo de irregularidades en el que se inscribe y con el que interactúa. ¿Cómo se gobierna en estas condiciones? Por un lado, las autoridades procuran el mayor “blanqueo” posible de iniciativas informales, ya sea persuadiendo a los emprendedores mediante el alivio de las obligaciones fiscales, o bien ejerciendo su capacidad represiva para liquidar mecanismos ilícitos. Sin embargo, con eso no alcanza. Ni siquiera para empezar a hablar. En los territorios donde la informalidad se volvió norma, han surgido mecanismos de autorregulación y formas de gobierno que no tienen como fundamento la soberanía estatal, ni se amparan en las instancias jurídicas que rigen la actividad comercial lícita. Son poderes paralelos que crecen en los intersticios y despliegan una gran eficacia: recaudan impuestos, ejercen la coerción, construyen legitimidad; brindan múltiples servicios comerciales (incluso circuitos para importar y exportar), poseen armas y las utilizan, controlan sus propios medios de comunicación. Estos poderes que históricamente solían denominarse con el término de “mafias”, hoy conviven y se entrelazan con las instituciones estatales, para desplegar una compleja gobernabilidad cada vez más difícil de fiscalizar.

Resulta tan complejo y difícil discernir dónde termina la anomalía y dónde comienza la auténtica gestión republicana, que quizás sea más sensato operar sobre la hibridación institucional resultante. Lo cual nos obliga a pensar una nueva imagen de la democracia.

Sin tener en cuenta a los migrantes que no figuran en los inventarios estadísticos, casi la mitad de la fuerza laboral permanece en negro, luego de varios años de impronta post-neoliberal. La cifra reúne a la inmensa cantidad de trabajadores ocupados en la informalidad y a la masa de precarios que nutren las plantillas fantasmas de las empresas privadas y del propio Estado. La generación de planes sociales, que incluyó la Asignación Universal por Hijo y el Plan de Cooperativas Argentina Trabaja, constituyeron un reconocimiento velado de la existencia de grandes franjas poblacionales que no pudieron reabsorbidas por el mercado de trabajo en blanco, aunque poseían, y aún hoy siguen conservando, un potencial productivo tan formidable como inasible resulta para el vocabulario de la asistencia social. Para mostrar la complejidad del panorama, vale la pena agregar un matiz: la economía informal ya no es sinónimo de miseria, pero sí de marginalidad e ilicitud. En ella pululan empresarios millonarios, marcas exitosas y grupos económicos multinacionales, para quienes el “blanqueo” no necesariamente significa un progreso. .Es obvio que el reino de lo “trucho” no puede ser considerado una alternativa al capitalismo, pues allí se padecen jerarquías, segmentaciones injustas y condiciones de existencia particularmente indignas. En ese sentido deberíamos ser capaces de distinguir, en su interior, las dinámicas de creación y justicia, de aquellas lógicas de muerte que fortalecen el confinamiento y la guetificación.

Pero lo que acá es de suma importancia destacar es la complejidad de este paisaje mutifacético, estratificado, al margen de toda legalidad y regulación, en el que conviven, día a día, los formal con lo informal, el poder de policía del Estado y la seguridad privada contratada por los propios empresarios, las riquezas impresionantes de unos pocos y las miserias de la mayoría, las drogas y la prostitución, los exponenciales beneficios económicos de unos cuantos y las necesidades más acuciantes de cientos de miles.

Somos testigos de una composición social, laboral y económica que presumíamos exclusiva de países con los cuales nos resulta repulsivo compararnos. Y en este mundo sumergido, precario, indescifrable y alejado de todos los valores y conceptos que deberían imperar en un Estado de Derecho, se deja vislumbrar con escandalosa y repugnante realidad una modalidad operacional que los Poderes institucionales tienen la obligación de combatir y erradicar, a la vez que imaginar y darle forma a proyectos que contemplen soluciones para cientos de miles de personas que hoy consiguen su sustento diario en ese mismo mundo.