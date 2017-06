¡Qué bolonqui se armó con el tal Cantard!

Después de que la Casa Rosada intentara infructuosamente que asuma como titular del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), Jorge Boasso lanzó su precandidatura a diputado nacional en un hotel céntrico de la ciudad de esta ciudad.

Boasso cargará sobre sus hombros los votos rosarinos y es por eso que se rodeó de dirigentes de la capital provincial, del norte y también el centro de Santa Fe.

Puede que no sea la única lista a la que tengan que enfrentar el casi desconocido Albor Cantard, el algo menos desconocido aunque no mucho menos Luciano Laspina; y Lucila Lehmann (casi un regalo de bodas de Elisa Carrió, quien asistió a su casamiento con Luciano Bugallo), en definitiva los candidatos que bendijo Marcos Peña desde Balcarce 50.

En las próximas horas deberá definirse si se oficializa o no una 3ra. lista en Cambiemos: Gisela Scaglia, actual diputada nacional del PRO; y al concejal rosarino, Gabriel Chumpitaz.

Ambos pertenecen a un sector del PRO santafesino que se sintió desatendido en el armado electoral que consagró a Laspina como dirigente macrista predilecto en la lista que comandará el hombre de José Corral, Albor Cantard (¿?).

Habrá que ver si prevalece la disciplina a Marcos vs. el reclamo ante la injusticia. En USA no está mal presentarse a primarias porque es parte de la democracia representativa pero en Argentina es ganarse una excomunión porque los liderazgos no resisten desafíos. No faltan por estas horas los personajes que dicen: "¿No ven que Donald Trump salió de una primaria abierta?".

Sin embargo, por seguir con el ejemplo, Barack Obama también salió de una primaria abierta y contra el 'aparato' partidario.

En el Frente Progresista todavía no hubo fumata blanca para determinar quien secundará a Luis Contigiani, el ministro de Producción de Miguel Lifschitz.

Contigiani es uno de los dirigentes santafesinos que más cruces dialécticos mantuvo con el oficialismo nacional. Contigiani, radical, será quien encabece la boleta y podría estar acompañado por otro radical del sector NEO.

El 3er. lugar estaría reservado para la diputada nacional, Alicia Ciciliani quien debe renovar su banca a fin de año. Pero también estaría muy cerca de confirmar su participación en la contienda electoral de diputados nacionales, la edil rosarina de la UCR, Maria Eugenia Schmuck.

Con una lista propia, la compañera de bloque de Sebastian Chale en el Palacio Vasallo, desafiaría en la interna a la lista de Lifschitz. Aunque algunas fuentes sostenían que el gobernador se había comunicado con Schmuck para persuadirla de no forzar la interna.

En las tiendas de campaña de los oficialismos nacional y provincial todavía quedan llamados, confirmaciones y corrillos que se resolverán todos y cada uno, el mediodía del sábado cuando venza el plazo para presentar las nóminas.

