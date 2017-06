Su mamá la criticó por “sexy” y ella salió semidesnuda a la calle como venganza

A Ariel Winter seguramente la conocen por su papel en Modern Family. La actriz, ya no es la niña que comenzó en el 2009. Ya tiene 19 años y en el último tiempo, empezó a mostrarse muy sexy (¡tiene un lomazo!) y algunos la comparan con Kylie Jenner, por su look bomba.

Sin embargo, a la madre de Ariel, Chrystal Workman, la exposición de su hija no le parece correcta, y en una entrevista con InTouch, lo hizo saber. Un dato antes: Ariel y Chrystal están peleadísimas y ella de hecho obtuvo la emancipación a los 17 años. Hace poco contó que hace tres años que no habla con su mamá, así que se imaginarán cómo le cayeron sus dichos.

“Yo no haría eso, ella necesita crecer, yo le diría que se vista de manera apropiada, que sea la persona hermosa que ella es. Me siento triste porque siente la necesidad de exponerse cuando no es necesario”, dijo Workman a In Touch. “Ariel es inteligente, hermosa y talentosa, es una actriz legítima, no necesita hacer esto, es hermosa con la ropa puesta”, agregó.

¡Fuerte! Sin embargo, a Ariel no podrían interesarle menos las palabras de su madre, y prueba de ello es el último outfit que eligió para ir de compras en Los Ángeles. ¡Ese short es casi exposición indecente!