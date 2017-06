Maluma y Ricky Martin rompieron el silencio sobre un supuesto video erótico

Maluma habló en una entrevista con el programa radial “El vacilón de la Gatita” y aseguró que no es él quien aparece. “No soy gay y no tengo ninguna relación con Ricky Martin. Me encantan las mujeres. Conozco a muchas personas de la comunidad LGBT, pero no”, contó y agregó: “La gente debe de centrarse en mi fundación, en mis proyectos y en todo lo positivo e importante que estoy haciendo en América Latina y el mundo entero”, agregó.

Por su parte, Ricky Martin también habló sobre el tema. “Me da risa. Es ese 1% de personas que transmite mala energía y que, además, amenaza tu privacidad. Simplemente son ganas de la prensa amarillista de hacer noticias de algo que es mentira”.

Los rumores comenzaron después de la salda del video “Vente Pa’ Ca”, que fue un éxito en todo el mundo. Hasta Jwan Yosef, novio de Ricky Martin, se puso celoso al verlo.