Karina Jelinek: "No pueden usar mi imagen para gastarme y vender hamburguesas"

Como en otras oportunidades, Karina Jelinek fue una de las mejor vestidas en los Premios Martín Fierro en la ceremonia que se llevó a cabo el domingo pasado en el Hotel Hilton de Buenos Aires. El Diario La Nación la marcó como la mejor vestida y el accesorio que la modelo usó fue de lo más comentado en las redes sociales.

Karina fue como parte de "La Jaula de la Moda", ciclo del que forma parte desde hace mucho tiempo. Trabajó durante todo el día y formó parte de la entrega.

"No estoy en el país en este momento, pero te cuento. Todo surgió en los Martín Fierro. Yo fui a cubrir con La Jaula de la Moda. Estuve todo el día trabajando. A la noche fue a cubrir, estaba vestida por Pablo Ramírez, con un vestido negro y con una corona vintage de una joyería que me lo hizo a mano. Yo jugué con el accesorio y fui una de las más comentadas en Twitter por esta corona. Mucha gente me gastó, pero eso no hay problema, estoy acostumbrada, que no le gustó, o que era demasiado. En el Diario La Nación salí como la mejor vestida, de todo hubo", le contó a este medio Jelinek.

A raíz de conocerse la noticia, la empresa quitó de las redes sociales este posteo pero Jelinek y su abogada, Ana Rosenfeld, ya lograron certificar bajo escribano la mencionada publicación.

No es la primera vez que sucede: con el caso Diego Latorre, la cuenta de Twitter de la hamburguesería hizo chistes al respecto con sus productos pero, en ese caso, sin usar la imagen de Gambetita.

"No pueden hacer eso, encima soy vegetariana, no como carne, no uso pieles, mi vida es súper sana, hamburguesas no como nunca, y si me pagaran no haría promoción de hamburguesas. No pueden hacer ese tipo de cosas, soy una modelo conocida y tengo una imagen. No pueden usarla así y encima gastándome para vender hamburguesas. Una cosa es que la gente se ría y me diga Lisa Simpson, nos reímos todos, pero una empresa masiva que use mi imagen no da. Eso lo vio Ana Rosenfeld, mi abogada y amiga, así que vamos a hacer lo que corresponde para que haya respeto porque eso es una falta de respeto", sentenció Karina con justa razón.