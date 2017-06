Tiemblan los All Blacks: el Haka de Sacachispas

"¡Sacachispas! Lechuga, palmito, salsa golf, al Lila se lo respeta", gritan todos los jugadores en el centro del campo de juego acompañando la situación con una ensayada coreografía muy similar a la que realizan los All Blacks.

"El Verdadero Haka de los All Lilas de Villa Soldati. Los esperamos All Blacks no le tenemos miedo", fue el texto que escribieron desde la cuenta oficial del club para describir la publicación.

No es la primera alocada acción que realiza el combinado de Soldati, que saltó definitivamente a la fama cuando sus futbolistas ingresaron al campo de juego vestidos como superhéroes para disputar el partido de Copa Argentina contra Arsenal de Sarandí.