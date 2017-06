Buscando a Dios a través de Julio Iglesias

El “gran pensador” Julio Iglesias inspiró una frase a los Cordobeses de la Mona Jiménez, refiriéndose a los borrachos: “estás más chupado, que la pinchila de Julio Iglesias”. Un día, Julio en una ráfaga de imaginación, le escribió lo siguiente a uno de sus hijos que estaba disconforme con su vida: “Hijo, había una vez dos hombres que miraban desde los barrotes de una prisión: uno veía barro; el otro, estrellas". Real como la vida misma.

Por mi parte: Yo me conformo; no tengo mujer modelo, ni me gusta la Preysler, ni tengo casa mirando al mar… Poseo una hermosa vista de azules y verdes: son los contenedores de basura nuevos que ha puesto el Ayuntamiento entre filas de coches apretujados y comadres que agitan la lengua al compás del viento de turno. A parte, tengo hijos muy buenos, nietos fantásticos y un amorcito color carmesí.

También me quedan algunos pocos ideales no realizados (mejor; si no, no serían ideales). Y algunas deudas morales como las ganas de decirles "gracias en nombre de la poca cosa que somos los hombres" a [email protected] [email protected] que se yerguen a puro estoicismo, piedad y amor ante el degüello y el horror en África y otros lugares a los que la divina providenciaal parecer no los proveerá nunca de divinas procedencias. A esos religiosos no les basta con predicar la fe, practican la piedad pragmática personal, que es más importante que la caridad colectiva de países, son filantrópicas y reduccionistas expresiones de ayuda y socorro de un cristianismo horizontalizado, más terreno que divino, en tanto las jerarquías eclesiásticas “representan” con maestría actoral ser los verdaderos representantes de Dios.

La caridad cristiana es la única dialéctica económica del Vaticano, plasmada por los diferentes papas (santos varones de cera y lamentaciones que aún tienen tiempo de susurrar encíclicas en latín). El mejor Papa fue de ficción: Anthony Quinn, interpretando a San Pedro en Las sandalias del pescador . Regaló a los desposeídos el oro de la sede papal. El alto clero es santuario fabricante de “okupas” de la pordiosería del cristianismo, el mejor reflejo de la injusticia social.

La dádiva bendecida es su plan para sacar a la gente de la pobreza , ya que jamás tuvo un programa económico alternativo al capitalismo salvaje, al liberalismo feroz, a los postulados marxistas (y eso que desde sus albores el marxismo apeló a los textos evangélicos a pesar de su formulación atea), o a las socialesdemocracias con sus ya conocidos socialismos descafeinados que pregonan el estado del “bienestar” sólo para unos cuantos. Para Dostoyevsky, la caridad corrompe por igual al que da y al que recibe; sólo incrementa la pobreza. Vemos, si no, la fórmula mágica de casi todas las religiones: a los pobres hay que prometerles un mundo mejor más allá de la muerte; de esa forma, dejarán de aspirar a poseer bienes. Lo que nunca se animaron a decir, ya que siempre fueron gente bien hablada y tampoco les hubieran permitido entrar en polémica, ni San Lucas, ni San Mateo, ni San Filipo es esto: “Los hijos de puta gozarán en la Tierra del pan, la vid y la concha de tu hermana. Los pelotudos gozarán en el cielo del reino del Señor”. (Aclaremos que San Filipo, era un jugador de fútbol del equipo al cual es adicto el actual Papa, que también se llama Francisco. Era peor que Maradona como ser social…).

El clero siempre ha reclamado urgentes y eficaces medidas, pero no propone ninguna. Es pendular: va hacia la derecha o hacia la izquierda. Tanto critica a los mercaderes sin escrúpulos de inmigrantes (Jesús no criticó, echó a los mercaderes del Templo) como pretende significativas aportaciones a favor de los indigentes o de la infancia abandonada, mientras todos rezan. Las Encíclicas que inspiraron a los Papas (como, por ejemplo, la Mater et Magistra y la Popularum Progressio) fueron dignas de encomio. La Iglesia siempre quiere estar presente, con dictadores o gobiernos de progreso social; juega al cambio cuando la realidad la desborda. Todo se sintetiza en esta deducción: Para que uno se coma tres pollos, hacen falta tres o cuatro que no se coman ni el cogote.

En medio de los naufragios macabros del Mediterráneo, los países ricos se guarecen en un bote salvavidas flotando en un mar en el que los demás están muertos de hambre. Si dejan subir a los millones de famélicos, el bote volcará y todos se ahogarán. En el bote de los países ricos se dará el caso de que mientras unos estén remando (los más) habrá otros que se coman el pescado (los menos). Esto lo dijo un sobreviviente del Titanic; nadie con más propiedad que él, porque cagó a unos cuantos con un remo para salvarse.

Y no creo en la Cúpula del Vaticano. Yo sólo pido que los Derechos Humanos no sean tan jurídicos o qué se yo cuánto, que sean un poco de pan, una posibilidad para comer dignamente, sin esclavizarse en el trabajo.

Como dije al principio, me quedo con los curas y misioneros sin panfletos marxistas, aquellos que sus vidas son de clausura en bosques y desiertos con paisajes de llaga y sangre, que cubren sus dolores de familiares ausentes con urgencias de socorros prioritarios; beneméritas santas sin permiso de Dios para actuar en el infierno. Hice mucha amistad con hermanas, pues trabajé 40 años en el Hospital de San Rafael, administrado por ellas…

Hermanas de blanca frente,

inocencia resignada y alma entregada

con pasión al sufrimiento ajeno.

No les prometen el cielo

y se olvidan de amenazarlos con el infierno;

no hace falta,

pues lo viven en la Tierra

y ya saben que antes de nacer

están condenados a padecerlo.

El diablo nunca anda entre pobres diablos.

Además, queda descolocado prometerlo ahí,

en un cielo de pájaros ahuyentados

y pestilentes charcos

frente a las chozas de barro,

presididas por un buitre,

atento a las llagas de los inocentes

Hay cosas más importantes,

acciones evangélicas más eficaces:

curarlos, darles de comer…

que ahí valen más que las oraciones y plegarias

para estar en gracia de Dios.

Antes que el ruego,

vale más lavar una herida.