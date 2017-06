Durante el acto realizado el martes pasado, frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, uno de los concurrentes sostenía contra su pecho un cartel que rezaba: “en Brasil van presos, acá son candidatos”.

Obviamente, la referencia estaba dirigida al lanzamiento del nuevo frente político que comanda la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Y no es casual ni antojadiza esa referencia, ya que la mayoría de los que se dejaron ver en el sector reservado a ex funcionarios de la anterior administración, durante el discurso que pronunció la presunta “jefa” de una asociación ilícita e investigada por la supuesta comisión de delitos que van desde actos incompatibles con la función pública hasta corrupción y vaciamiento del erario público, son quienes suenan, junto con la hacedora de la “década ganada”, como los más posibles candidatos a ocupar bancas en las elecciones legislativas a llevarse a cabo durante el presente año, y, también, son quienes más causas tienen pendientes con la justicia.

Causa verdadero escalofrió pensar que estos inescrupulosos, por medio del ardid de los fueros parlamentarios, puedan escabullirse del brazo de la justicia. Y no es sólo que estos fueros le puedan aportar impunidad lo que indigna al ciudadano común. La mayor indignación está dada por el convencimiento que existe hoy, en relación a la actuación de gran parte del Poder Judicial, que ha demostrado tener lazos incondicionales o, al menos, un gran temor por aquellos que puedan llegar a ocupar puestos tan relevantes como el de Diputados y Senadores, ya sea a nivel nacional o provincial.

Esto último da la pauta del desmérito que se ha sabido ganar ante una parte muy numerosa de la población nacional una de las patas más importantes del Sistema Republicano de gobierno de nuestro país. En otras palabras, el Poder Judicial está hoy más desacreditado y discutido que nunca. Su independencia, pilar de la sociedad democrática en que vivimos, es, para el ciudadano medio, solo la declamación de un principio. Eso y nada más que eso.

En los hechos, el Poder Judicial se ha comportado como cómplice o partícipe necesario, por su falta de actuación o por su lentitud, en cada uno de los innumerables casos de corrupción de ex funcionarios de la anterior administración kirchnerista, que conforman una muy larga lista. Lista que aún no se encuentra cerrada dada la certeza que existe de que solo unos pocos miembros de primer, segundo o tercer nivel del proyecto “nacional y popular” se encuentran realmente libres de toda sospecha.

Siempre se ha dicho que las elecciones de medio término son, además de la renovación de miembros de los poderes legislativos nacional, provincial y municipal, una especie de ratificación o de rechazo a la conducción ejecutiva del país. Eso es una gran verdad, o al menos lo va a ser hasta los próximos comicios de octubre, ya que en ellos, no sólo se elegirán y renovaran los miembros del Congreso, las legislaturas y los consejos deliberantes, sino que, además, volverán a contar con fueros parlamentarios muchos personajes para los que todavía la justicia no ha determinado el grado de culpabilidad o el sobreseimiento en infinidad de causas en las que están denunciados, indagados e imputados.

Es por ello que hoy se le asigna una magnitud diferente a un acto comicial que debería revestir la normal importancia que la Constitución Nacional le otorga.

No se trata, pues, de renovación de mandatos parlamentarios lo que está en juego.

De lo que se trata, es de que la corrupción no vuelva a enquistarse, una vez más en el Poder, y con ello queden truncos o inconclusos todos los procesos judiciales y todas las investigaciones llevadas a cabo desde diciembre de 2015.

Es muy importante señalar, a esta altura, que uno de los pilares sobre los que se erigió toda la campaña electoral de “Cambiemos”, que depositó a Mauricio Macri en el “Sillón de Rivadavia”, fue justamente la promesa de darle un férreo combate a la corrupción, entiendo a ésta como uno de los males endémicos que aqueja a la sociedad en general desde la reinstauración democrática en 1983, como también el merecido castigo para todos aquellos que cometieron delitos en contra de las arcas públicas.

El ciudadano común, el hombre de a pie, está esperando, ya con un poco de impaciencia, que las promesas no hayan sido sólo un slogan de campaña. Pero, aún con esa impaciencia para nada reprochable, el votante que apostó a un cambio en la forma de llevar adelante los destinos del país, todavía sigue dándole crédito a este gobierno, aunque cada día que pasa sin avances concretos en ese cambio vaya haciendo descender la cuota de confianza y, por contrapartida, haga aumentar el esceptisismo, la desconfianza y la desazón de ver que la rueda sigue moviéndose siempre en el mismo sentido.

Varias generaciones de argentinos se han perdido por obra y arte de malabares políticos que no hicieron otra cosa que jugar a favor de los poderes establecidos desde siempre, dentro de una sociedad que se puede ganar el muy despreciable galardón de ser una de las más injustas. No tenemos más tiempo para seguir perdiendo, ni más generaciónes de hombres y mujeres que vean destrozadas sus ilusiones de vivir un poco mejor. No podemos seguir dándonos el “lujo” de romper esperanzas como si sólo se tratara de quienes apuestan a un juego de azar, donde la buena o mala fortuna es la protagonista principal. No, en este caso, las esperanzas están cifradas y puestas en el accionar de una administración nacional que no tienen el derecho ni el poder para jugar con ellas, sino la obligación de hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para llevarlas a buen puerto.

Es cierto que los Poderes del Estado son independientes. Pero no menos cierto es que el ejecutivo nacional cuenta con resortes constitucionales como para encausar a los descarriados o desterrarlos para siempre del sistema público. Por ello, no debe temblarle el pulso para poner en marcha esos resortes, ni se debe sentir condicionado más que por el mandato que la ciudadanía le otorgó cuando tuvo que elegir entre el cambio o la continuidad.

Se torna urgente dar una respuesta coherente, fehaciente y en un todo acorde al clamor de tantos argentinos que ven pasearse por lugares públicos, por programas televisivos, por tribunas políticas a tantos políticos que se valieron de sus cargos para hacerse millonarios, para quienes los avatares diarios del hombre corriente no significan nada más que una frase, una muletilla repetida, o un golpe de efecto, pero que nada hicieron o hacen, ni nada harán en un futuro, de encontrarse nuevamente en el poder, por tratar de hacerle a las personas la vida más placentera y feliz.

Tuvieron mucho tiempo el poder para hacerle el bien a la República y no hicieron nada en ese sentido. ¿Entonces, por qué creer que ahora podrían hacer lo contrario? Sería ilusorio pensar así. Sería como pensar que el mal puede redimirse. Y eso es sólo una quimera. Los que fueron corruptos en el pasado, los que hoy gozan de los beneficios de esa corrupción, seguirán siéndolo en el futuro.

No existen registros en el país, de corruptos arrepentidos. Al menos, registros que sean de público conocimiento, en dónde se haya devuelto al Estado lo que se robó.

No hay que engañarse más. Poner tras las rejas a quienes usufructúan un cargo público en beneficio propio, siendo partícipes directos o indirectos en hechos de corrupción, es una decisión eminentemente política. Desde lo más alto del Poder institucional baja hacía todos los organismos estatales el camino a seguir. Con un Poder Ejecutivo que asuma los riesgos y las consecuencias para librar una batalla sin cuartel en contra del aparato corruptor y corruptible, de la misma manera que los asume cuando tiene que ajustar tarifas, aún sabiendo que va a perder un importante caudal electoral, pero que igualmente lo hace por el convencimiento que tiene de estar en el camino correcto, también estará dando los pasos necesarios para marcar el accionar del Poder Judicial, pero en este caso, y más allá de chicanas y obstáculos que se presenten, encontrará al ciudadano en un acompañamiento incondicional, puesto que el clamor de justicia es unánime en todos los sectores de la población.