Tamara Gala sorprendió en Twitter con una selfie desnuda

Tamara Gala (28) es dueña de una figura envidiable. Así lo demostró al publicar en su cuenta oficial de Twitter una selfie desnuda. "Ducha y a ponerle onda…", escribió la ex de Federico Bal junto a la provocativa imagen.

En la red social, muchos de sus seguidores la halagaron por belleza y su impactante lomazo. Por su trabajo como bailarina, Tamara sigue una rutina de ejercicios y cuida mucho su alimentación.

En la imagen, que generó gran revuelo en Twitter, se destacan también los diversos tatuajes que la vedette se realizó sobre su cuerpo. Por ejemplo, en la espalda, tiene el diseño de la Virgen de Guadalupe y en su pierna, la oración completa del Credo.

En una entrevista con Teleshow, explicó por qué decidió hacerse estos tattos: "Todo nace desde que me tatué la espalda con la Virgen de Guadalupe, que me cumplió el milagro de que mi hijo pudiera nacer sano. Siempre lo relaciono con tatuajes porque está como muy ligado al arte, a mi cuerpo, y decidí hacer la oración que es la historia de nuestro señor Jesucristo, así que me la tatué ahí en la pierna, donde me gusta a mí".

"Me recomendaron ir a México y pedirle a la Virgencita de Guadalupe, que ella se encarga de la familia y de todo lo que es hogar. Era muy difícil con las pastillas que yo estaba tomando, y no las podía dejar, de hecho tuve un embarazo híper riesgoso, tuve que tener a mi hijo obviamente por cesárea, porque si lo tenía por parto natural corría riesgo de morir yo también. Y me fue todo tan bien del primer día al último día, que más allá de ahora terminar la Virgen de mi espalda quería agradecer y escribir toda mi pierna con la oración que es toda la vida de Jesús, desde que llega hasta que se va", finalizó Gala.

Fuente: Infobae