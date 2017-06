Demi Lovato contó que no le gustó ser una nena famosa

22/06/2017

La cantante contó algunas detalles sobre su comienzo en el espectáculo. "No empezaría tan joven. No me arrepiento de nada, fue muy difícil pasar de ser una estrella infantil a una artista mainstream", se sinceró.