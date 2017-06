Ciberseguridad: 9 consejos para proteger las operaciones bancarias online

2- No conectarse desde cualquier red: no todas las redes tienen el grado de seguridad recomendable para utilizar la banca o realizar pagos online. Redes wi-fi públicas o abiertas no son las más seguras para chequear ahorros o pagar cuentas. Si no queda otra opción, es preferible utilizar una red privada virtual (VPN) de modo que las comunicaciones queden cifradas (y, así, por más que alguien las intercepte, no las podrá leer).