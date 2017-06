La arriesgada 'Carriódependencia' de Macri

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, buscará renovar su banca como diputada de la Nación bajo el sello de Vamos Juntos, la versión de Cambiemos porteña en conjunto con el PRO. Sin embargo, durante la campaña dedicará mucho tiempo a las caminatas por la Provincia, para hacer frente a una eventual candidatura de Cristina Fernández desde Unidad Ciudadana, y en menor medida a Florencio Randazzo y al massismo. Es que las encuestas la ubican muy por arriba del ex embajador Martín Lousteau, que buscará una banca en Diputados con Evolución.

Entonces, si bien Cambiemos obligó a Carrió a jugar en Capital Federal en los próximos comicios, Mauricio Macri necesita de Lilita para reforzar la presencia en Provincia. Así, el Gobierno tiene una "Carriódependencia" que deja a la luz las dificultades del oficialismo para avanzar sobre personajes de gestión propio que muestren eficiencia en territorio bonaerense.Urgente24 ya destacó que Gladys González (ex interventora de SOMU e integrante de ACUMAR) y Esteban Bullrich (ministro nacional de Educación) no logran hacer pie ni en el Conurbano ni en Mar del Plata ni en Bahía Blanca.

El PRO no logra resolver la polarización contra Cristina Fernández y sabe que con la gobernadora María Eugenia Vidal como testimonial no alcanza. Por eso, Macri recalculó con su aliada Carrió, quien retomará la campaña en provincia de Buenos Aires.

Pero esta "Carriódependencia" también puede resultar un arma de doble filo para Macri. La estrategia del PRO es cómo lograr que la líder de la Coalición Cívica gane sin sumar más poder. De hecho, que la hayan corrido de la lista de candidatos en la Provincia fue en gran parte para ponerle un freno. Es decir, el PRO necesita a Lilita y ella lo sabe, pero el partido de Macri no concede darle mayor porder y autonomía, ya que las diferencias entre ambos son muchas (y ya han quedado algunas de ellas expuestas públicamente). En pocas palabras, el Gobierno considera que el poder que gane Carrió podría ser el poder que pierda Macri.

Carrió fue una de las principales impulsoras de la marcha que ayer martes 20/06 realizaron miles de ciudadanos frente a los Tribunales de Comodoro Py, en reclamo de justicia a la Justicia. Curiosamente, ella no asistió ya que está de vacaciones en Brasil. Uno de los principales pedidos en dicha movilización fue "Cristina presa", justo en el día que la ex presidente lanzó oficialmente su espacio Unidad Ciudadana, con el que podría ser candidata en las PASO.



Evidentemente, la figura de CFK compitiendo en Provincia es demasiado tentadora para Carrió, ya que según allegados se mostrará bastante por el conurbano bonaerense. También caminará por Santa Fe y Córdoba, por pedido del presidente, Mauricio Macri. Es que las últimas encuestas la muestran muy por encima de Martín Lousteau, quien competirá por una banca en Diputados junto al radicalismo y socialismo porteño bajo el sello Evolución.



Si bien Lousteau plantea un debate contra Carrió y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la lucha por el segundo puesto sería contra Unidad Porteña, frente conformado por el peronismo, el kirchnerismo y aliados progresistas. De hecho, el último sondeo de CEOP ubica a Carrió con una intención de voto de 42,4%, segundo al frente opositor que incluya al kirchnerismo con 24,4% y tercero al espacio de Lousteau con 13,7%.



La tranquilidad de Carrió por el armado de listas es porque ya están definidos los principales lugares, al menos para diputados nacionales. La chaqueña irá primera, secundada por la actual Vicepresidente primera de la Legislatura porteña, Carmen Polledo, de extrema confianza del Presidente. El tercer y cuarto lugar se lo disputan Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica y el periodista Fernando Iglesias. El quinto lugar será para Paula Oliveto Lago, presidente de la CC-ARI de la Ciudad y el sexto para Alejandro García, legislador porteño del PRO. No hay lugar para los Radicales en Cambiemos, que mostraron su apoyo a Macri y su rechazo a Lousteau en los primeros lugares.

Urgente24