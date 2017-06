DÍA DE LA BANDERA: ACTOS Y BRECHAS

Qué sociedad y qué país más peculiar es esta Argentina de hoy !!!!





Hasta no hace mucho tiempo, sólo unos cuantos años atrás, el 20 de junio de cada año se realizaban múltiples actos en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano y, como creador de nuestra enseña patria, en su homenaje se denominaba a esa fecha como el “Día de la Bandera”.





Los actos iban desde ceremonias oficiales, generalmente en el majestuoso monumento que perpetúa su memoria en la Ciudad de Rosario, hasta aquellos llevados a cabo en miles de establecimientos educacionales a lo largo y a lo ancho del país, donde alumnos de todas las condiciones sociales cantaban himnos y representaban obras conmemorativas a tan importante hito de nuestra historia nacional.





Con mayor o con menor entusiasmo, algunos aprovechando el feriado para viajar, otros simplemente para descansar, todos los argentinos sabíamos de qué se trataba ese día.





Pero las cosas han cambiado, y hoy la política ha llevado a transfigurar ese hecho histórico en algo completamente diferente, quitándole la solemne naturaleza que tal conmemoración conlleva en sí misma.





Ayer hubo amplia cobertura periodística por los actos del 20 de junio, pero no fueron, precisamente, esos actos para rendir homenaje a la figura de uno de nuestros más grandes prohombres, ni para festejar su creación. No, los actos a que hago referencia son justamente todo lo contrario al ideario por el que Manuel Belgrano tuvo la brillante idea de crear una enseña nacional que nos uniera en nuestro incipiente ser nacional y como habitantes de un territorio común, por un lado, y por el otro, que nos identificara ante el mundo como Nación libre, soberana e independiente.





Nada más alejado del pensamiento y el sentimiento de Belgrano, de unión y de identificación, que los multitudinarios actos llevados a cabo en el estadio del Club Atlético Arsenal, en Sarandí, Provincia de Buenos Aires, uno, y el otro frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en la Capital de la República.





Uno, lanzando un frente electoral capitaneado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con tribunas repletas de gente llevadas en colectivos por puntero políticos muy fácilmente identificables, con la consabida provisión de “choripanes” y bebidas gaseosas, con la entrega de bolsones de comida para cada asistente, cuando no de dinero en efectivo por la simple concurrencia al lugar, y, con un muy llamativo espacio “vip”, en donde se mezclaron ex funcionarios y autoridades del anterior régimen con actuales intendentes del conourbano bonaerense, y en el que, con sólo hacer volar un poco la imaginación, bien podría haberse visto a la población de algún pabellón carcelario por la cantidad de causas que tienen pendientes con la justicia. Hasta la oradora del acto, la artífice indiscutida de ese esperpento denominado “la década ganada”, imputada en tres causas judiciales por gravísimos delitos contra las arcas del Estado que ella misma administró, signada como la “jefa” de una banda de mafiosos que asoló a la nación y hundió en la miseria a un tercio de la población, hubiera estado mejor ubicada en una celda común de cualquier presidio que en el lugar central que ayer ocupó.





El otro acto, el que autoconvocó a ciudadanos que seguramente tienen diferentes ideas políticas, pero que se aunaron en el pedido de juicio y castigo, paradójicamente, para con muchos de los “notables” que asistieron al otro acto. Pero éste, el que se realizó frente a la cede del Poder que debe investigar e impartir condenas, no requirió de ningún tipo de contraprestación para que los que allí se reunieron lo hicieran. No hubo humo de exquiciteses criollas a la parrilla, ni bolsones de comida, ni dinero, ni colectivos. Llegaron de a pie, por sus propios medios, portando simples carteles escritos a mano, sin la utilización de más logística que la de las redes sociales y el sentimiento que los llevó hasta el lugar.





Dos actos completamente opuestos en sus intenciones, pero que se tocaban por todos los costados. En uno los indetificables autores de los hechos de corrupción más grandes que se puedan recordar en la historia argentina; en el otro, los que piden al Poder Judicial de la Nación que enjuicie y encarcele a los primeros.





Dos actos que fueron la imagen más acabada de esa gran “brecha” que divide a nuestra sociedad y que denotan la desunión y la falta de identificación con ese ser nacional por el que luchó, sufrió y hasta perdió la salud en el fragor de las batallas de la independencia el General Manuel Belgrano.





Porque la “brecha” significa el abismo de dos argentinas que ven, cada una, una realidad absolutamente diferente. Un abismo no sólo ideológico, sino también un abismo moral y de valores, y, por qué no, un abismo hacía el futuro.





Mientras una parte de la Argentina apuesta al necesario cambio cultural que toda sociedad necesita para encaminarse a un futuro venturoso; la otra parte denosta ese cambio, lo ningunea, lo rebaja, lo distorsiona y se embarca en una vuelta al pasado. Un pasado de despilfarro y de descontrol. Un pasado de impunidad y de relato único. Un pasado con el “otro” como enemigo necesario y no como ser que piensa diferente pero con la confianza en el proyecto común de sacar adelante al país.





“Brechas” existieron siempre en nuestra historia como Nación: unitarios y federales; demócratas y conservadores; peronitas y antiperonistas. Pero, en el caso de esas brechas, siempre significaron una división a nivel político, una desunión, si se quiere, en cuanto a ideas o formas en las que la nación debía organizarse como tal. Nunca, como ahora, se trató de una separación tan grande, ni de la imposición de un único “relato” de la realidad.





Nuestro país se caracterizó, entre muchas particularidades, algunas loables y otras no tanto, por ser una nación que abrió sus puertas al mundo. Desde la misma sanción de la Constitución Nacional, en 1853, su Preámbulo reza uno de los principios fundamentales de nuestro ser, al sentenciar que este es un país “.....Para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Y esta declaración es la que denota, con mayúsculas, la tolerancia que debe ser sentido y guía del país que con tanto ahínco se logró consolidar ante el resto del mundo.





La “brecha” que demostraron los dos actos de ayer, simplemente da por tierra con ese ideario de unión, tolerancia, republicanismo y paz social que nuestros próceres nos legaron.





En definitiva, los únicos actos válidos para el 20 de junio debieron haber sido aquellos que rendían honores a la Bandera y a su creador.





Personalmente, no comulgo con la idea de haber realizado en esa misma fecha el acto frente a los tribunales de Comodoro Py, porque desvirtúa el significado simbólico de homenaje al General Belgrano. Pero, al menos, se trató de una reunión espontánea, y al sólo efecto de reclamar justicia y castigo, algo absolutamente valedero dentro de una sociedad que se dice y pretende ser lo más democrática posible.





En cambio, a lo que sí me opongo fervientemente, es a la insolencia, al descaro y hasta la burla manifiesta de convocar a todos aquellos que tanto daño le causaron a las instituciones y al patrimonio de la república, con cientos de causas judiciales en su contra, para festejar el lanzamiento de un frente político, como si se tratase de la fiesta fundacional de una nueva “mafia” o el relanzamiento del sistemático plan de apropiación de las riquezas del Estado y de las ilusiones de los habitantes de la nación que soñaron alguna vez los verdaderos artífices de esa argentinidad que tanto nos enorgullece, pero a la que tanto daño le hemos hecho en los últimos tiempos.