La Corte rechazó la citación a la ex presidenta Isabel Perón en causa por delitos de lesa humanidad

Como presidenta firmó el decreto que ordenó la brutal represión en Tucumán antes del Golpe de Estado. Pero no comparecerá

La Corte Suprema ratificó que la última presidenta constitucional antes del golpe de Estado de 1976, María Estela Martínez de Perón, no será citada a declarar por haber ordenado durante su mandato la represión en el monte tucumano conocida como"Operativo Independencia".

El máximo tribunal, en un fallo firmado por sus cinco integrantes, rechazó sendos planteos formulados por los querellantes y por los fiscales para causas por violaciones a los derechos humanos en Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira.

La ex jefa de Estado tiene 86 años y vive recluida en Madrid desde hace unas tres décadas.

El Ministerio Público, mediante un dictamen sostenido por el fiscal general Ricardo Weschler, había pedido la declaración de la ex presidenta como "partícipe necesaria por haber dado una orden cuya ejecutoriedad no controló" y pidieron que fuera imputada "por haber firmado el decreto N 261 de 1975 (puso en marcha el Operativo) y haber permitido que esa orden se convirtiera en el establecimiento de un sistema clandestino de represión".

Pero la Corte consideró que el planteo "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal" y, en consecuencia, rehusó intervenir "por ahora" en el caso.



Fuente: Los Andes