La conmovedora carta de la hija de Chris Cornell a su padre

El fin de semana se cumplió un mes de la muerte de Chris Cornell y sus amigos y familiares no salen del estupor. Coincidiendo con el Día del Padre, su hija Toni de 12 años lo recordó a través de una carta que publicó en las redes sociales.

"Siempre que lloro o siento que no hay manera de seguir adelante, escucho tu voz", escribió Toni. "Sé que todavía estás acá, y el calor que siento bajo el frío sos vos. Sos el mejor padre de todo el mundo y sé que si no fuera por el accidente, todavía estarías acariándome mientras vemos Purple Rain", agregó. "Te amo y te extraño, papá".

La carta completa

Papi:

Dejame empezar diciendo cuánto te amo y cuánto significás para mí. Sos mi ídolo, alguien a quien siempre admiré. Siempre estuviste ahí para mí. Me empujaste para adelante cada día, y todavía lo seguís haciendo.

Siempre que lloro o siento que no hay manera de seguir adelante, escucho tu voz. "No te preocupes, hijita. La preocupación es una pérdida de tiempo, estoy bien". Siempre creí lo que dijiste de corazón. Seguramente porque todo lo que dijiste era muy inteligente.

Cada vez que llegabas a casa después de las giras, pasabas todas tus horas con nosotros. No importaba cuán cansado estuvieras, cuántas zonas horarias viajaste: siempre estabas ahí para nosotros. Siempre que estaba enferma cuidabas de mí. Me acariciabas, me abrazabas, me besabas. No te importaba enfermarte. Permanecías despierto toda la noche para asegurarte que mi fiebre bajara. Y, si no lo hacías, me despertabas y me dabas mi medicina. Abría mis ojos, te veía y me sentía mejor.

Tengo muchos recuerdos con vos, pero uno de mis favoritos fue a principios de este año cuando tenía jetlag y vimos Purple Rain. Nos estábamos quedando en el BHH (Boston Harbor Hotel) y viniste a mi habitación cuando estaba tratando de encontrar una película para ver. "¿Qué te parece Purple Rain?", dijiste. Siempre confié en tu criterio, ¡La puse y me enamoré de inmediato! Y después llegamos a tu canción favorita, "The Beautiful Ones". "Esta canción es tan especial que ni siquiera pertenece a un género. Cuando yo estaba en mis 20, la vi en el cine y un tipo empezó a reírse de esta escena y la canción. Me enojé mucho", me contaste. Me enamoré de la canción también y la escuché una y otra vez.

Nuestra conexión especial era siempre el arte: poemas, libros, música, escritura. Ambos tenemos un amor incondicional por todo eso. ¿Quién me va a enseñar películas como Purple Rain y canciones como ‘The Beautiful Ones’ ahora? Espero encontrar algo porque me entrenaste muy bien.

Sé que todavía estás acá, y el calor que siento bajo el frío sos vos. SOS EL MEJOR PADRE EN TODO EL MUNDO. Y sé que si no fuera por el accidente, todavía estarías acariciándome mientras vemos Purple Rain.

Te amo y te extraño tanto, papá. Te merecés tu propio día para ser celebrado porque sos el mejor papá que cualquiera podría tener, ¡Feliz Día del Padre!

Con amor,

Tu bebé Toni