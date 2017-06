La confesión hot de Melina Lezcano que enloqueció a todos: “Me gusta que el hombre…”

La cantante de Agapornis Melina Lezcano se destapó y, aunque nadie se lo esperaba, reveló sus preferencias sexuales en el programa de radio que conduce Ulises Jaitt en Radio Urbana.

La primera pregunta fue: “¿Con qué hombre argentino tiene fantasías sexuales?”, y la rubia fue determinante: “Con ninguno”. Pero eso no fue todo, a continuación, retrucó: “Si fuera hombre, tendría fantasías con Pampita. Es hermosa, me gusta la mujer delicada”.

Luego, el periodista continuó con el cuestionario súper picante, y le consultó: “¿Te gusta que el hombre use disfraz en la intimidad?”, a lo que la modelo se explayó: “Me gusta que use disfraz (se ríe). Me gusta como que me cuente historias, que me vaya contando una historia y yo me la imagino”.

“¿El sexo de a tres vale?”, subió la apuesta el conductor, y la cantante contestó con sinceridad: “¡Ay no, no sé. La verdad es que nunca probé, pero no sé si lo haría con una pareja estable. No sé, ¡qué miedo!”.

Finalmente, Lezcano concluyó con una reflexión sobre la sexualidad: “Es un tema “tabú” que vivimos hoy en la sociedad, ojalá lo podamos expresar con mayor naturalidad”.