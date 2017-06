El Whatsapp de Macri

Vuelve de Rosario y se refugia en su lugar favorito del chalet presidencial, solo lo acompañan Juliana, la hija de la primera dama y Antonia la hija de ambos. Toma su teléfono y empieza el intercambio con sus eventuales y variados interlocutores. Se queja porque en el acto rosarino, la intendente y el gobernador se explayaron más de la cuenta y que apenas que el empieza su alocución, los megáfonos pretendan taparlo. Cambia su estado de ánimo, cuando alguien desde el Indec, le anticipa un crecimiento de la economía del 1,1 en el primer trimestre del 2017 y se anima a vaticinar una expansión de 3 puntos para este año. Ademas, el whatsapp le indica que el cuarto trimestre del 2016 la suba fue del 0,7 y no del 0,5 como se había informado.

Intercambia impresiones sobre el bono a 100 años y aclara que tres de cada cuatro emisiones de deuda, son para refinanciar deuda legada por el kirchnerismo. Sin solución de continuidad se engancha con otro contacto y asegura que Lilita y María Eugenia no podían convivir en la provincia, que a la chaqueña no le da hoy la salud para recorrer toda el territorio bonaerense en campaña y la elogia diciendo que en apariciones televisivas hablando de Cristina, cumplirá su cometido, aunque no sea su rival en capital.



Se entusiasma con la fragmentación del peronismo y escribe rápidamente en su teclado que hace un año ese escenario hubiera sido soñado, valora a los candidatos de su partido en la provincia pero asegura que la que tracciona es Vidal, quién junto a Rodríguez Larreta y Marcos Peña, son la santísima trinidad amarilla para el 2023. Se deshace en elogios cuando los menciona, le dice a un amigo de Newman, que Peña y Vidal eran los únicos integrantes del Pro que cuando iban a la tele, no les corregía nada y del alcalde porteño dice que saldrá fortalecido en la disputa con Lousteau, de quien dice que hizo un buen trabajo en Washington.

Cuando menciona la capital norteamericana, irremediablemente se acuerda de Trump, al que le agradece lo bien que lo recibió pero a su vez escribe "ja jas" varios en el teclado, cuando recuerda el entusiasmo del Republicano para que se llevara de souvenir el menú con la descripción de lo que comieron en la Casa Blanca. Inducido por un amigo separado que le pregunta por Melania, admite que es bellísima, que Juliana pegó buena onda con ella, que delante de Trump no abre la boca y como un caballero elogia los ojos de la primera dama extranjera, a los que describe como dos pelotas de golf.



Deja el pasaporte y el chat lo lleva al interior, desconfía de las promesas de Alicia de ajustar cuentas y considera insólito que le echen culpas a Peralta por la situación actual de Santa Cruz. Advierte que hay otros distritos que fiscalmente están complicados y enumera varias provincias, habla de Jujuy y Entre Rios. En el sobrevuelo doméstico elogia a los gobernadores de Salta y Cordoba y se ilusiona con una oposición integrada por este tipo de peronistas con gestión.



Con signos de exclamación le responde a un periodista que le escribe preguntándole por la justicia, asegura que si Cristina, De Vido y compañía no van presos, este país no es serio. Buscaría el más agrio de los emoticones para definir su enojo con Gils Carbo y se ilusiona con que avance la causa en contra de la Procuradora General por cobro de comisiones inmobiliarias y espera un informe lapidario sobre la jefa de los fiscales en el Congreso. Asegura que hubo mucha fantasía por parte del gran diario argentino cuando puso en tapa la supuesta lista de argentinos coimeros que Estados Unidos habría dado sobre el caso Odebrecht.

Desconfía de los jueces federales, a uno muy apuntado por Carrió, le asigna gran influencia sobre sus pares y a otro,que alguna vez sobreseyó a los Kirchner, lo ve casi como un doble agente.

Se indigna con la tozudez de un sindicalista del sector lechero que impone prohibiciones al ordeñe de vacas los días sábados y domingos como si estas tuvieran calendarios en las ubres y se ilusiona con que Argentina incremente notablemente las exportaciones de quesos.

Chatea con alguien de industria que le asegura que con el nuevo coeficiente de imposición a los autos de alta gama, solo tres modelos de fabricación nacional se verán alcanzados y advierte que paulatinamente hará con otros items, lo que hizo con las computadoras a las que le saco aranceles y de esta manera incremento la venta 150%. Agrega que no puede poner clavos miguelitos en la ruta a Chile para que la gente no vaya a comprar.

Al rato le consulta a un constitucionalista sobre el alcance de los fueros parlamentarios y asegura que hay que comunicar que no fueron concebidos para que los delincuentes no usen el Congreso como aguantadero.



Aun no termina de reírse de las anécdotas que la noche anterior en Olivos le contaron el Bambino Veira, Ruggieri, Basile y compañía y rememora en el whatsapp con uno de ellos, la del Rubio ex DT con la actriz que encarnaba a Gatubela junto al fallecido Adam West, se engancha por el lado del fútbol, tuvo un encuentro muy agradable con el kirchnerista Sampaoli, que le confesó que Icardi es el 9 que imagina como socio de Messi y que en su equipo no habrá lugar para los que no corran. Por las dudas, de política ni mu. Admite en el mismo chat que esta más fanatizado que nunca por Boca, fanatismo que había perdido con la vuelta de Bianchi en el 2013.

Cuando vuelve al teléfono es para decir que lo banca a Sturzenegger y que la mejor manera de reactivar es bajar la inflación, le juega un pleno a las inversiones que los japoneses le prometieron si gana en Octubre y se entusiasma con la buena noticia que es para la clase media, el crecimiento exponencial de los créditos hipotecarios.



Se contacta con un amigo en el Tigre y surge el tema de Sergio Massa. Asegura que es joven y tiene futuro y tiempo para ser presidente pero para esto debe ser previsible, porque por ahora lo ve incapaz de sostener un compromiso por diez minutos, hace autocritica por el tema de las pensiones, admite que una historia injusta de alguien perjudicado por esta cuestión en la pantalla de Telefe Noticias pega mucho mas que la explicación de que hay miles de casos donde corresponde quitarlas.

Se preocupa por la salud de un amigo y destaca que la canciller Malcorra aguanto un año viviendo en Buenos Aires con su marido afectado por un cáncer en Europa, la destaca profesionalmente pero admite que algunos boinas blancas le coparon la cancillería de ñoquis. Asegura que al nuevo canciller lo eligió por ser el mas recomendado entre los de cartera, que Prat Gay no quiere ir a la embajada en Washington porque está muy enamorado y que es muy difícil conseguir gente capaz, que en seguridad pocos son confiables y la banca a Patricia Bullrich más allá de algunos errores, porque es honesta y trabajadora, cosa que no puede decir de muchos otros.

El smartphone se queda sin batería, lo último que escribe es que Juliana lo esta llamando a comer y se entusiasma con la propuesta: milanesas. Nunca fue de dejar esperando a una dama, ni siquiera a Cristina.