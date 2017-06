Masculino, Femenino y X: en Oregon, EEUU, tendrá una tercera opción de género en la licencia de conducir

"Sabemos que el género es un espectro y que algunas personas no se identifican con hombre o mujer. Vivimos encasillados en géneros, por eso es importante que las licencias de conducir y otras formas de identificación reconozcan aquellas personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Remover las barreras a las personas es importante para ayudarnos a vivir una vida más sana, más productiva", dijo Nancy Haque, co directora ejecutiva Basic Rights Oregon, una ONG que trabaja en temas de género.