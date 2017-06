Dura crítica de Nielsen a la deuda emitida por el Gobierno

El ex secretario de Finanzas de la Nación y negociador de los últimos dos acuerdos del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Guillermo Nielsen, cuestionó con dureza el bono a 100 años en dólares que emitió este lunes por el Gobierno.

Nielsen dijo que siente "mucha preocupación" por la inédita colocación de deuda y, al respecto, opinó: "La transacción que se hizo no me gusta nada desde ningún ángulo".



En ese contexto, el economista consideró que es "inconcebible" la emisión de un endeudamiento de esta naturaleza "sin pasar por el Congreso".



Paralelamente, el asesor del Frente Renovador criticó, por un lado, la manera en que se hizo el anuncio y, por otro, el momento en que se produjo.



"A primera hora, salió la información de que se colocaría un bono y, al mediodía, ya estaba hecho. Les aseguro que juntar 2.750 millones de dólares a 100 años nos es algo que se hace en dos horas", afirmó.



"No me explico cómo salieron a hacer esto en un plazo tan breve antes de las elecciones. Políticamente, no va a pasar desapercibido y va a ser usado por la oposición para hacerse una fiesta", agregó.



Por último, se preguntó: "¿Por qué motivo se va a fijar una tasa cuando todavía somos un país de frontera? ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué no esperar 12 o 18 meses hasta que Argentina ya sea de vuelta emergente y haya tasas más bajas?".



"El Gobierno tendría que responder de forma clarísima qué se va a hacer con esos 2.750 millones de dólares. Si diera una rentabilidad superior al 8 por ciento anual, lo justificaría. Pero a mí me parece que va a ir a gastos corrientes", concluyó.

