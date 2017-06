Con el apoyo de Bonfatti, NATALIA lanzó su campaña

El Centro Cultural Ben Hur fue sede de la presentación de las fuerzas locales y regionales del Partido Socialismo, de cara a las elecciones de término medio programadas para este año. Ayer por la mañana dirigentes rafaelinos y provinciales fueron parte del acto de lanzamiento de la principal fuerza del Frente Progresista Cívico y Social, con un encuentro que aglutinó a precandidatos a concejales y presidentes comunales de cara a las PASO del próximo mes de agosto.

En la mesa principal estuvieron Alejandro Ambort, que irá por la reelección en Susana, Luis Contigiani, Ministro de la Producción y postulante para la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Omar Martínez, el presidente del partido Antonio Bonfatti y la principal candidata para el Concejo Municipal, Natalia Enrico.

La dirigente local manifestó que “siempre es una alegría renovar juntos el compromiso de seguir sembrando progresismo.” Y agregó que se trata de “un modo de entender y hacer la política que es profundamente distintivo. Un modo de entender la política que no va a comulgar jamás con el ajuste, el revés de marginados y olvidados, a cientos de miles de millones de argentinos. Un modo de entender la política que jamás le va a dar la mano a la corrupción, al clientelismo político, al asistencialismo”.

Como ejes de campaña Enrico manifestó que “donde veamos un derecho vulnerado más que nunca tenemos que hacernos presente, un hombre, una mujer, un joven, que abrace fuertemente el progresismo, con fuerza, con coherencia y con convicciones. Tenemos que estar dando el debate, demostrando a los ciudadanos que es posible pensar en un presente y un futuro mucho más humano y más justo”.

Luego destacó la lista de precandidatos que la secunda y que está conformado por Carolina Pelegry, Sebastián Piumetti, Analía Marzioni, Santiago Gaspoz, Matías Martínez, María Rosa Sandes y Romina Tobke. “Sintetizan la coherencia, los valores, las convicciones. Han demostrado desde su experiencia de gestión en educación, salud, desarrollo social, que nos encontrará en el Concejo dando el debate necesario en nuestra ciudad junto a los y las trabajadoras, las mujeres, los jóvenes, las organizaciones sociales, los grupos de diversidad sexual” afirmó Natalia.

La actual concejal celebró también “el hecho de redoblar el desafío de participar nuevamente en esta elección. Es necesario seguir dando estos debates desde el Concejo”.



“PROYECTO NEOLIBERAL

VERGONZANTE”



Como nos tiene acostumbrado, el Ministro de la Producción de la Provincia y primer precandidato a Diputado Nacional, Luis Contigiani, fue muy duro en sus conceptos con el gobierno nacional. “Argentina está en una trampa política peligrosa. Por un lado un proyecto neoliberal vergonzante, llevado a cabo por el actual gobierno nacional. Y digo vergonzante porque les cuesta asumirse que son neoliberales, les da vergüenza. Y entonces están apelando a todas esas estrategias del marketing político para decir o tratar de mostrar que no lo son, pero en realidad son. Es por eso que andan en reversa, van para adelante siempre volviendo para atrás. Porque son vergonzantes” afirmó Contigiani.

Pero también esta vez criticó duramente la etapa kirchernista: “por otro lado un reciente pasado político que yo no lo juzgo en blanco y negro, pero los que honramos la política desde la entrega, desde el corazón, desde la tripa, los que hacemos la política un cambio primero en las condiciones morales de las que cada uno de nosotros tiene el privilegio de hacer y luego para los demás. Los que asumimos la política como la más noble condición humana, cuando se ejerce con convicciones ideales, no podemos dejar de analizar lo que pasó en la etapa política anterior en términos de corrupción. En términos de falta de transparencia, de la falta de autocrítica, en términos de una actitud hegemónica, por momentos autoritaria que no ha permitido superar y construir en la Argentina una mayoría política que nos permita transformarla”, dijo el Ministro.

Asimismo aseveró que “esa es la trampa política en la que estamos y Santa Fe se juega mucho, porque es la única provincia en la Argentina que está en condiciones de romper esa trampa política. De romper la grieta que es un negocio para pocos, los de antes y los de ahora”.

Contigiani aprovechó para definir al progresismo como la capacidad de “entender que tenemos que incluir y para incluir tenemos que generar las condiciones. De educación, de salud, de infraestructura social y vaya si lo hizo la provincia de Santa Fe en estos últimos años. Quiero saber cuántas provincias están construyendo hospitales alta complejidad”.

Sobre el final puso del mismo lado a Cambiemos y el kirchnerismo: “Los representantes del modelo neoliberal en Santa Fe no son progresista. Los representantes de aquel núcleo duro de la última etapa política en Argentina no son progresista. Este progresismo lo tenemos que defender por una razón fundamental: hasta por la patria misma.” Y sobre José Corral y el resto de la UCR agregó: “Tenemos que estar muy atentos con los voceros de Buenos Aires en nuestra provincia, que intentan defender los intereses de Buenos Aires y no de nuestra provincia Santa Fe aunque se pongan la camiseta de santafesino”.

Fuente: La Opinión