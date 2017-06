Cristina Kirchner lanzará su frente electoral con un nuevo llamado a la unidad

A pocos días del cierre de listas para las elecciones primarias (será este sábado), la ex mandataria se mostrará con más de 30 intendentes bonaerenses. Estarán los más fieles, como el anfitrión Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Francisco Durañona (San Antonio de Areco), pero también se prevé las presencias de Julio Pereyra (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Verónica Magario (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituzaingó), entre otros, que en su momento tomaron distancia del núcleo duro del kirchnerismo, pero luego se plegaron para pedir la candidatura de la ex presidente. Se espera también la presencia de Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), quien se ausentó de las últimas reuniones partidarias para no generar malestar en su distrito, afectado por una serie de resonantes casos de inseguridad.