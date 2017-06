Ley de Alquileres: Tras 'cajonearla' 6 meses, el PRO convocó a la Comisión

Finalmente, y luego de 6 meses de ser aprobada por unanimidad en el Senado, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO) que preside la Comisión de Legislación General, convocó esta semana a una reunión para avanzar en el proyecto de Ley de Alquileres. Sin embargo, no sólo se tratará el proyecto ya aprobado en el Senado, sino también otras iniciativas, en las que se incluye una presentada por el propio Lipovetzky.

Al respecto, desde Inquilinos Agrupados habían cuestionado que el legislador de Cambiemos boicoteó el tratamiento al no llamar a reuniones en todo este tiempo y, que para demorar el tema, presentó otro proyecto.



Según Lipovetzky, la iniciativa -que presentó junto a los diputados Waldo Wolff y Karina Banfi- complementa el ya aprobado por el Senado el año pasado, y prevé algunas "cuestiones de importancia como el ‘alquiler social’ y el fomento a la construcción de viviendas para alquiler".



“En nuestro país muchas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad y no pueden acceder a una garantía”, planteó Lipovetzky. El diputado de Cambiemos asegura que el ‘alquiler social’ es uno de los puntos fuertes de su proyecto de ley y que tiene como objetivo que el Estado Nacional subsidie el monto total o parcial de la garantía y los gastos de ingreso.



Por otro lado, también considera importante incentivar la construcción de inmuebles para alquiler. “El proyecto del senado se queda corto en este punto. Es fundamental que haya más oferta porque a partir de allí pueden bajar los precios de los alquileres. Nuestro objetivo es conseguir la mejor ley posible”, agregó Lipovetzky.



La reunión informativa de la Comisión de Legislación General fue convocada para este jueves (22/06) y en ella expondrán todos los actores involucrados.



Sin embargo, como mencionamos más arriba, Inquilinos Agrupados había denunciado que la Ley Nacional de Alquileres se encuentra paralizada desde hace seis meses en la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja por decisión de Lipovetzky. Y aseguraron que el diputado de Cambiemos presentó otro proyecto de ley con el objetivo de tergiversar el debate que deben dar los diputados.



Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, afirmó el viernes pasado: "Hasta el momento, Lipovetzky solo convocó a una reunión de asesores de diputados para discutir su proyecto, el nuestro y otros seis proyectos más que se presentaron en los últimos años. Evidentemente, se trata de una maniobra especulativa, con la cual busca que la poca actividad del Congreso durante la campaña electoral y las elecciones termine por quitar de la agenda política nuestro proyecto de ley".



"Nuestro proyecto de ley establece que las actualizaciones de precios sean anuales (no semestrales) utilizando un índice objetivo que se obtiene promediando la inflación (IPC) y la variación salarial (CVS). Además, se extiende de dos a tres años el plazo mínimo del contrato, se establece que el propietario debe pagar los impuestos que gravan su propiedad y las expensas extraordinarias y se limita el depósito en garantía a un mes de alquiler, entre otros puntos", aseguró.



"Los siete millones de inquilinos del país necesitamos medidas urgentes que restauren el desequilibrio que existe entre las familias que alquilan su vivienda y el mercado inmobiliario. Por eso exigimos al diputado Daniel Lipovetzky que convoque de forma urgente a una reunión de comisión y que comience a trabajar en beneficio de los inquilinos y no del mercado inmobiliario", agregó Muñoz.



Luego, en declaraciones a La Nación, y con respecto a la existencia de proyectos alternativos, el referente de Inquilinos Agrupados aclaró que dichas presentaciones no son nuevas. "No es que haya más proyectos, sino que la intención es que no salga una ley de alquileres. El punto principal tiene que ver con el precio de las alquileres, hoy la ley dice que está prohibido aumentar el precio, es una ley del año '91. En la realidad aumentan cada seis meses, un 15% semestral. Es un contrato camuflado", remarcó.

Urgente24