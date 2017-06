Cuando una imagen “dice” más que mil palabras

Ahora bien, no iría más allá de un reflexión artística a su obra, no se hubiera viralizado provocando tantas opiniones en las redes sociales, sino fuera que provocó-involuntariamente quizás-, una reflexión sobre la hipocresía de la sociedad en general y de los rafaelinos en particular.

No es una apreciación sobre un culto, sino sobre la realidad social, la que nos provoca a reflexionar sobre un lenguaje dual o si se quiere hipócrita de “tratar de justificar lo injustificable”.

Se ha visto en la redes desde una defensa casi al estilo cruzado al culto católico (totalmente innecesaria), a opiniones que no hicieron más que justificar el que nada cambie, entre otras, a saber: ¿los políticos que hacen?; “los otros cultos q…?; “los que opinan no hacen nada por los pobres”; “Cáritas sí lo hace”,, etc, etc.

Quizás esas mismas respuestas son las que lleva a opinar a favor de regular una ordenanza sobre trapitos porque los estigmatizamos como presuntos delincuentes o perseguir a los vendedores ambulantes porque atentan contra la economía local (sin comentarios).

A título de ejemplo (entre muchos) de esta dualidad de nuestros políticos, de la sociedad que los vota y de los grupos económicos que contribuyen a “ponerlos y sacarlos”: ¿Jamás se les ocurrió regular o averiguar que pasa en bares céntricos?, ¿que hacen personas no pobres sin trabajar en horas laborables?, o ¿si es verdad que muchos de ellos “son vendedores de IVA”, y además si son (o no) intermediarios de estudios contables vinculados a la curia local?. Para ello no hay control ni dudas. Quizás resulten más peligroso para Rafaela que los pobres trapitos o los vendedores ambulantes.

¿Será que sólo los pobres pueden cometer delitos y por eso de ellos debemos cuidarnos?. Es sólo un reflejo más de la hipocresía de la que Rafaela seguramente como isla que es hace gala.

La foto, es sólo un relato…(o no)

