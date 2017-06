Rafaela: El Juzgado laboral está colapsado

El aumento de la litigiosidad laboral que se registró en los últimos años en todo el país y en particular en la Provincia de Santa Fe se tradujo en el colapso de los juzgados santafesinos del fuero del trabajo. En el informe del año pasado, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió que "Santa Fe tiene la tasa más alta en la industria del juicio laboral en relación a la cantidad de empleados cubiertos".

En ese estudio remarcó que "cada 10 mil trabajadores en actividad, en la provincia se presentan 279 reclamos, seguido por Mendoza con 246 y Córdoba con 214 expedientes iniciados". Que Santa Fe encabece al menos el año pasado el ranking nacional de incidencia de litigiosidad por accidentes laborales según trabajadores cubiertos quizás impulsó al Ministerio de Justicia de la Provincia, a cargo de Ricardo Silberstein, a impulsar una reforma profunda que tiene previsto enviar en julio próximo a la Legislatura.

Las declaraciones del presidente, Mauricio Macri, el lunes pasado cuando se quejó de los perjuicios que genera el fraude laboral a la competitividad y productividad de las empresas argentinas reinstalaron la problemática en la agenda pública. Recientemente, Silberstein confirmó al diario La Capital que tiene bajo elaboración, junto al Colegio de Magistrados, la Asociación de Abogados Laboralistas y el gremio de trabajadores judiciales, un proyecto para modernizar el Código Procesal Laboral y que entre otros aspectos incluye la conciliación laboral, la creación de la figura del conciliador judicial, la oralidad del procedimiento, la digitalización de los planteos y la del proceso.

En Rafaela funciona actualmente un solo Juzgado Laboral que está a cargo del Dr. Lucas Marín, mientras se espera que el Gobierno provincial finalmente ponga en marcha un segundo juzgado ya aprobado por ley y que fue reclamado principalmente por el Colegio de Abogado, los gremios y otras instituciones.

"En nuestro Juzgado ingresan un promedio que está por encima de los mil juicios por año. A esta altura del 2017 se han iniciado algo más de 500 juicios", sostuvo Marín ante una consulta de este Diario. "Considerando que los juicios se extienden un mínimo de 4 o 5 años, en la actualidad tendremos un mínimo de cuatro mil expedientes en trámite que están a cargo de un Juzgado en el que trabajan cinco empleados", explicó el magistrado.

Por su parte, Silberstein sintetizó que Santa Fe avanza hacia "un rotundo cambio de paradigma" en materia del fuero laboral, cuyo problema "no se soluciona sólo con la creación de nuevos juzgados" porque "al ritmo de la cantidad de nuevos juicios que se van generando año a año, si no hay una reforma integral del sistema nunca solucionaremos la mora en el servicio de justicia".

El titular de la cartera de Justicia subrayó que es necesario "encarar en el fuero laboral una reforma integral que incluya un nuevo código, agilizar el proceso, sumar infraestructura y nuevos juzgados como se hizo hace unos años con el fuero penal en Santa Fe". Y destacó que "la idea es modificar el Código Procesal Laboral para que el proceso sea ágil, menos burocrático, digitalizado y con más oralidad" a lo que agregó que se promoverá la creación del "conciliador", una figura a la que se accederá por concurso y que tendrá como requisito obligatorio contar con el título de abogado. "Es una figura con mayor poder de decisión y alcance que el mediador, que en caso de generar un acuerdo total o parcial luego deberá remitirlo al juzgado para su homologación", dijo según publicó La Capital. Asimismo, anticipó que habrá más instancias orales para disminuir lo que consideró "la exagerada cantidad de escritos que se presentan en estos expedientes".

Optimista, Silberstein estimó que "de aprobarse e instrumentase en breve estas modificaciones en aproximadamente un año tendríamos que tener ordenado el fuero laboral en gran parte de la provincia".

Fuente: La Opinion