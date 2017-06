Frente de Unidad Ciudadana: a todo o nada

Para empezar, tuvieron que hacer callar al funcionario del área que insistía en los medios en sostener que los chicos y los jóvenes que padecen síndrome de Down tienen que tener trabajo y no pensiones. "Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber una asignación universal por hijo" dijo Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Una patética y explícita demostración de cómo se implementan medidas desconociendo cuestiones de fondo.