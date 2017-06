El plan fit de un rugbier que modifica cualquier cuerpo en menos de 2 meses

"La recomposición de mi cuerpo y el 'antes y después' de las estadísticas me impresionó demasiado. Mi grasa corporal se redujo del 11,9% a 8,2%". En un mes y medio perdió casi 6 kilos de peso corporal, a pesar de los marcados incrementos de la masa muscular. Su caso fue el puntapié para avanzar con el programa que promete modificar cualquier cuerpo y lograr cambios sustanciales en menos de dos meses, completando los resultados definitivos a la doceava semana.

El sitio InTouch Rugby recogió el caso de Bren Foster, un hombre promedio que había abandonado cualquier tipo de actividad física. A los 53 años este empresario oriundo de Leicester se propuso conseguir la mejor forma de su vida. Y lo logró. "Iba al gimnasio, y me ponía enfermo no ver ningún resultado. Necesitaba inspiración de alguna parte y cuando vi los resultados de Neil (Back) después de hacer el programa pensé: 'Si él puede hacerlo, entonces ¿por qué yo no podría?'".

Su trabajo regular le demandaba 70 horas a la semana, tiempo que generalmente lo pasaba en la calle visitando clientes. Por su impredecible rutina y apretada agenda, Bren empezó a comer mal, se salteaba en las comidas y también las sesiones de gimnasio. Decidió revisar completamente su estilo de vida. Y en el horizonte apareció el Back2Fitness. Con el cambio de hábitos alimentarios y una rutina específica de ejercicios pudo reducir y transformar su figura para lucir como un modelo de portada.