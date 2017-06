Urtubey: "Cristina ya tomó la decisión de correrse del peronismo definitivamente, no lo puede conducir"

El gobernador de Salta cuestionó la decisión de la ex mandataria de armar un frente nuevo sin incluir al PJ. "Con miradas sectarias no vamos a llegar a ningún lado", aseguró

La decisión de Cristina Kirchner de formar un nuevo frente electoral sin la presencia del PJ profundizó la interna en el peronismo. Las divisiones en la fuerza política, tanto a nivel provincial como nacional, son cada vez mayores. La ex presidente divide voluntades, acumula elogios y suma críticas desde diferentes rincones del país.

Este fin de semana el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, insistió en considerar al kirchnerismo como "parte del pasado" en la política argentina y planteó que la salida de la ex presidenta del Partido Justicialista (PJ) "es producto de una crisis de representación" en la provincia de Buenos Aires.

Urtubey expresó que no le "sorprende para nada" la decisión de Cristina de apartarse del PJ para disputar las próximas elecciones legislativas por fuera de la estructura partidaria y remarcó que en este contexto, "es técnicamente imposible" que la ex jefa de Estado aspire a liderar el peronismo.

"Era totalmente natural y normal, totalmente previsible, a mí no me sorprende para nada. Se trataba de un grupo bastante pequeño dentro de nuestro espacio y siempre trabajaron en contra; nunca estuvimos juntos", enfatizó el gobernador de Salta acerca de la partida del PJ de Cristina y del núcleo duro del Frente para la Victoria (FpV).

"Es producto de una crisis de representación en la provincia de Buenos Aires que se tiene que resolver allá y lo mejor que puede pasar es que se resuelva mediante procesos electorales", agregó Urtubey, después de encabezar en la capital salteña los homenajes por el 196° aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.

En línea con esa idea, comentó: "Hace rato que (Cristina) viene planteando que el peronismo no la representa, lo que pasa es que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. En el último tiempo el peronismo había quedado como desdibujado y a partir de ahora va a comenzar a separarse la paja del trigo".

"Creo que es lo que se necesita para crecer", dijo, al tiempo que abogó en pos de "dar definitivamente un paso adelante y no volver atrás".

Asimismo, el mandatario indicó que le parece "buenísimo" que la sociedad pueda apreciar ahora con más claridad las diferencias que existen entre el peronismo y el kirchnerismo, "para que la gente pueda elegir lo que le parezca mejor". Y agregó: "Con miradas sectarias no vamos a llegar a ningún lado".

"Es posible que nos reste competitividad (la salida del FpV del PJ), pero al final del camino lo importante es que (el peronismo) no sea un rejunte donde parezca que es todo lo mismo. La unidad no es unidad cuando se termina amontonando un montón de gente que piensa distinto", remarcó.

Por otra parte, Urtubey manifestó que no está "trabajando detrás de una candidatura", sino en pos de una "renovación" dentro del PJ, y en este sentido le bajó el pulgar a la posibilidad de que Cristina vaya a liderar al justicialismo con vistas a las elecciones del 22 de octubre próximo.

"¿Qué va a conducir algo desde afuera?, si ya tomó la decisión de correrse del peronismo definitivamente. Y me parece buenísimo. Mal puede conducir algo al cual no pertenece, es técnicamente imposible", aseguró.

El gobernador de Salta insistió en que el kirchnerismo "definitivamente" es parte del pasado en la política argentina y agregó: "Todos los seguidismos personales, todos los personalismos corren la suerte del líder que los conduce".

"En términos de liderazgo, no funcionó mal: los del kirchnerismo estuvieron 12 años en el Gobierno, me parece que es mucho tiempo, pero de todos modos ya está, la sociedad argentina es la que fue para otro lado", afirmó.

Por último, se mostró confiado en que este año se produzca "una profunda renovación" hacia una "oposición responsable, moderna y republicana" en cada provincia en donde no gobierne el frente Cambiemos, y agregó: "Nosotros tenemos tendencia a nacionalizar lo que pasa en Buenos Aires, (pero) en el resto de la Argentina hay una realidad diferente".

"Buenos Aires es importantísima, es una provincia muy grande y que tiene mucha incidencia, pero está claramente demostrado que de Buenos Aires muy difícilmente surgen los liderazgos para la Argentina, por la propia complejidad que tiene la provincia", completó.

Fuente: Infobae