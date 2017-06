Stolbizer: "Que algunos piensen votar a Cristina es la explicitación del fracaso del Gobierno"

La diputada del GEN aseguró que esta posibilidad "tiene que ver con que no ha resuelto ninguno de los problemas que tenemos”.

La diputada nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, afirmó anoche que “el problema” del gobierno de Mauricio Macri “no es la corrupción” sino que “no son lo suficientemente prolijos” y “multiplican los conflictos de intereses”.

“Nunca me he planteado ni siquiera la comparación de que este Gobierno pueda ser corrupto como el anterior. El problema es que no son lo suficientemente prolijos, multiplican los conflictos de intereses y eso es dejar la puerta abierta al delito”, destacó en declaraciones al canal América TV.

"El problema de este Gobierno no es la corrupción, sino que por insensibilidad o por ajustadores, terminan teniendo el mismo resultado que obtenían los otros", agregó en alusión al gobierno anterior.

Además, sentenció: “Que hoy algunos argentinos se planteen la posibilidad de votar a Cristina es la explicitación del fracaso del Gobierno. Tiene que ver con que no ha resuelto ninguno de los problemas que tenemos”.

Al referirse a la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, opinó: “La quita de pensiones a los discapacitados es un escándalo, es vergonzoso. No se equivocan nunca para el otro lado. En los beneficios para los sectores más poderosos no se equivocan nunca”.

“El Gobierno se ha convertido en un comentarista de la realidad. No presentan soluciones. Este gobierno dijo que iban a eliminar la pobreza y tenemos más que antes. Van a terminan teniendo lo mismos resultados que el gobierno anterior”, añadió.

Fuente: El Cronista