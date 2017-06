Martín Fierro 2017: Susana Giménez y una noche muy especial

En las últimas tres décadas, Susana Giménez se convirtió en una de las mujeres más fuertes de la televisión argentina y una de las conductoras más queridas por el público.

Por eso, y porque este año se cumplen 30 años de su programa al aire, la diva de los teléfonos recibió este domingo un Martín Fierro especial por su labor como conductora en la pantalla chica.

"Marcelo Tinelli, llegaste tarde", fue el reto de Su al subir al escenario tras ser homenajeada con un video que recorría buena parte de su carrera y recibir el galardón especial.

Luego, la diva saludó a Mirtha Legrand, aseguró que por educación no comía mientras hablaban los ganadores y soltó: "Muchísimas gracias a este homenaje que me hace APTRA y a El Trece por esta recopilación. Me impresionaron algunas imágenes, eran de cuando empecé y era revelación".

Con enorme sonrisa en su rostro y la espontaneidad de siempre, la figura de Telefe completó: "Han pasado 30 años pero acá estoy... pasó tan rápido. Es impresionante todas las cosas que pasaron, les agradezco muchísimo a la gente que me ha seguido durante todo este tiempo".

Además, antes de despedirse, la diva de los teléfonos reconoció que ella tenía pensado realizar su primer programa de la temporada este 18 de junio pero lo canceló por la entrega de los premios de APTRA. "Íbamos a debutar este domingo pero con los Martín Fierro 2017 no se podía, es un gran honor recibirlo y muchas gracias", agregó.

Pero eso no fue todo. Sucede que, minutos después de recibir esa estatuilla, la popular conductora se alzó con el segundo galardón de la noche, correspondiente al Mejor Programa de Entretenimientos. "Para mí fue muy importante el año pasado (tras ausentarse una año de la tevé) estrenamos con Antonio (Gasalla) la empleada pública en la casa de Gobierno y fui muy feliz", reconoció frente a todos los invitados a la exclusiva ceremonia.

Y cerró: "También tuve un nuevo productor, Fede Levrino, que hace 20 años que está conmigo y realmente estoy muy contenta. Fede tenés unas ideas muy buenas así que puedo descansar un poco. Muchas gracias por esto".

Cabe destacar que el año pasado Susana no asistió a la famosa entrega de premios porque tuvo un compromiso laboral en Uruguay. Y, aunque en 2015 ella se abocó al teatro y sólo hizo un especial que contó con la presencia del presidente Mauricio Macricomo invitado, la diva había sido nominada por APTRA en el rubro Mejor Labor en Conducción Femenina.

