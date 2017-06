ATLÉTICO DESCENDIÓ: La emotiva despedida de Ricardo Alessiato

ATLÉTICO DESCENDIÓ...Ese debe ser el título de los diarios, el comentario del mundo futbolístico, la radio, la TV, hasta de Doña Rosa en algún momento se lo comenta a la vecina, ¿vio?, seguramente le dirá por que en todos partes se estará comentando...

El otro día pase por allí caminando y antes de saber el resultado de Temperley, se me ocurrió sacarme esa foto que marcaría el descenso de Atlético, que era inminente, y este comentario es de antes de que juegue con Quilmes, otro equipo casi condenado y del cual Atlético, podría convertirse en su verdugo...¿Que situación no?, verdugo siendo cadáver ya (deportivamente hablando).

Me imagino una cancha mas completa que muchas veces dándole la despedida de la categoría a un equipo ejemplar que llevo el Chocho, con lo que había, con chicos del club asomando, rascando del fondo de la lata para seguir y luchar con lo que casi estaba declarado antes de empezar el periplo de intención.

No importo, se intento y esas cosa gratas y no tanto que da el juego más lindo del mundo hizo fallar algún partido, un par de penales que solo los erra el que los patea, semejante situación no es para cualquiera, ni deseable en la categoría que busques. Y fallaron y hoy esta es la realidad. Fallaron porque se hicieron cargo, como todo el campeonato, intenso, que buscaron sabiendo que el tesoro era difícil de rescatar pero igual lo intentaron. Esas culpas se deben buscar en otros anteriores, estos se hicieron cargo, con personalidad y poniendo la cara, pero los verdaderos responsables no son estos que hoy, aunque descendidos, deberán entrar a la cancha con la cabeza bien alta, orgullosos de lo que intentaron y no pudieron, pero lo intentaron como hombres que son.

Los responsables entre tantos, ni a la cancha irán. Profesionales, uno que dividió el club, otro que quiso tomar preponderancia pública tratando de imitar una herencia que no se hereda, sin saber de lo que se habla.

El futbol es para vivos que viven para el futbol, no del futbol y otro que lo vi, perplejo, como asesor de la selección, 9 puntos, esos mortales 9 puntos que dictaminan la caída de categoría y que solo unos ineptos sin compromiso pueden llevar adelante, 9 puntos, quien hizo alguna vez tan pocos puntos, no recuerdo, esos hoy están lejos de esta situación que estos jugadores hoy, si, con compromiso, más allá de los errores que da el hacer , le pondrán el pecho y jugaran, me imagino con todo para tal vez sentenciar a otro equipo que viene luchando en circunstancias parecidas, el fútbol es así y dará revancha, a unos y otros...



Pero este es el relato. También aparece el folclore de rafaelinos que en todo su derecho se alegraran de esta caída, que no es tal, mas comparándola con la de los clubes de los que con todo derecho son hinchas. Lo de Atlético es algo increíble y sensacional, desde lo cerca que estuvo el "9", Sportivo, la BH y su paso efímero por la B nacional, que fue su orgullo y hoy seguramente junto a otros simpatizantes con sorna se referirán a esta situación que engrandece a quien le toca vivirla , porque solo desciende quien ha logrado subir...



Es el sueño de todos eh...lograrlos despierta envidia y descoloca al corazón del hincha de fútbol que pierde la posibilidad de ver en su casa lo mejor del deporte que ama. Pero no importa, no soy defensor de causas perdidas, lo hago porque me gustó, me gusta y gustará el fútbol.

No soy de la Crema aun habiendo jugado, dirigido y tal vez como a muchos jugadores que pasamos por ahí no tan bien tratados. Soy de Moreno de Lehmann, desde los 2 añitos, viendo la blanquirroja desde el tejido y puesta logramos el ascenso del ´73...por

Otros creen que soy del "9" y tampoco... dirigí, fui campeón allí, pero son solo recuerdos de cariño y vivencias...

Soy del fútbol y hoy es otro pedazo de historia escrita por el MEJOR equipo de la ciudad, que ya se dispone a volver, a tomar la pluma de la aventura DE LA VUELTA. Y lo va a lograr porque así es su historia, sabiendo que es un gran equipo de la B y que por allí paseo por las calles de la máxima categoría. Es una cenicienta de la A. Poco presupuesto para semejante viaje, que se hace de vez en cuando.



Por eso no es caída, es parte de la vida de un club, sino mira Ferro, campeón en la A, deambula por la B. Chacarita, campeón de la A llego a jugar en la C y anda peleando. Argentinos tratando de volver después de haber enfrentado a' La Juve 'de Platini siendo campeón de América, y así el el juego y sus leyes. Entonces, no es tan malo, duele solamente, pero es posible la vuelta y no debe manchar para nada el orgullo de tener un equipo de tal magnitud, aunque neófitos que siempre existen se rían hoy y lo nieguen, Atlético es y sera grande.

Ojala ese camino lo pueda concretar otro o varios equipos de aquellos que hoy de costado miran con sorna el dolor del hincha celeste, que es eso, dolor y el dolor pasa y se transforma en energía para volver a la lucha, y ahí se darán cuenta que hermoso es estar allí y cuanto orgullo se siente de ser parte de la gesta y no sonreír ante el trastabillar del rival, que es solo eso, rival.

En el deporte aprendí a festejar, saludar Y DAR LA MANO PARA QUE SE LEVANTE EL CAÍDO, eso es lo que el deporte me enseñó. VALORAR EL ESFUERZO. Nada es fácil, la vuelta tampoco pero menos imposible. Ya demostraron que se puede y podrán otra vez.



Valoro tanto esto porque treinta y pico de años atrás para nosotros era una utopía, que se hizo realidad...



Esas realidades que este deporte maravilloso permite, con otros actores seguramente, pero en lo alto siempre quedara el esfuerzo increíble de tantos para hacerlo realidad otra vez. No importa el tiempo, si el siempre intentar es lo que hace grande a los hombres y a las instituciones...

NO SIENTO QUE HAYA UNA DESPEDIDA- ES SOLO CONTINUAR. ASÍ ES EL DEPORTE, ASÍ SE FORJAN LOS HOMBRES, EN LA LUCHA, MIENTRAS LOS MEDIOCRES CUCHICHEAN EN EL RINCÓN.