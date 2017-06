Marcucci sobre el aumento a legisladores: "Es absolutamente injustificado"

Lo sostuvo el diputado nacional quien donó el aumento que recibió en la Cámara. Hasta 2019, el dinero será concedido a diferentes instituciones. "Me generaría vergüenza aceptar ese incremento", señaló el funcionario

La presidencia de la Cámara de Diputados dispuso la actualización de parte del monto que perciben mensualmente los legisladores, al incrementar los gastos de representación y el canje de pasajes aéreos, en una decisión que contó con la anuencia de la mayoría de los bloques encabezados por Cambiemos y el FPV-PJ y con el rechazo del Frente Renovador-GEN y de la izquierda.

Así, a partir del aumento del 100 por ciento en los gastos de representación (de 10.00 a 20.000 pesos) y en el canje de pasajes (de 20.000 a 40.000) en el caso que se utilicen todos, los legisladores tendrán como mínimo un incremento en sus ingresos de aproximadamente 30.000 pesos.

La novedad dio paso a otra noticia sorprendente y poco habitual: el diputado nacional de la UCR, Hugo Marcucci donó dicha suba a la Fundación del Hospital de Niños y CONIN Santa Fe.

En diálogo con Línea Abierta (Radio UNO 101.3) Marcucci explicó las razones que lo llevaron a la decisión de trasladar ese aumento a instituciones. Al respecto, el funcionario fue contundente: "Creo que es absolutamente injustificado, es algo que a mi juicio y en mi escala de valores es absolutamente inexplicable".

"Es inexplicable en un contexto donde la económia está saliendo de un pozo pero hay muchísimas dificultades de ingreso, dificultades cuando uno va al supermercado, cuando ve los precios de los productos y cómo aumentan, dificultades también con el empleo, con los índices de Indec", enumeró el funcionario nacional y agregó que "da la sensación que algunos viven en otra parte y que tienen privilegios, yo no estoy de acuerdo con esos privilegios (...) porque uno además tiene que ponerse en la piel del ciudadano, uno transitoriamente puede estar en el Congreso de la Nación pero tiene que pensar como ciudadano".

En otro tramo de su alocución, Marcucci contó qué le sucedió al enterarse de la suba: "Cuando vi la noticia no lo podía terminar de entender y me genera indignación y me generaría vergüenza aceptar ese incremento".

"Hasta el 2019, mes a mes, lo voy a estar donándo a diferentes instutciones", finalizó el diputado.

Fuente: Agenciafe