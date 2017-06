Con cautela por inflación, mercado cree que el Central mantendrá tasa de Lebac

Debido al feriado del día martes, la próxima licitación de Lebac se hará el lunes, y en el mercado, en la mayoría de los casos, esperan que la tasa se mantenga sin variaciones en 25,5%. En el mercado secundario, al cierre de la semana, la tasa se mantenía en estos niveles, lo que da otro indicio de que el Banco Central mantendría el interés de sus Letras de menor plazo en los niveles actuales.

“Todavía no se va a reducir la tasa de Lebac en la próxima licitación. Aún no vemos una baja, pero cuando lo hagan será de manera gradual a medida que descienda la inflación. La baja podría llegar a darse recién en julio debido a que la desaceleración de precios de mayo fue buena pero la inflación núcleo a un no está en un nivel aceptable para el Gobierno”, indicó Miguel Zielonka, director asociado de Econviews.

Los economistas consultados remarcan que la marcha de la inflación es una variable clave para tener en cuenta que es lo que puede hacer el Central con las tasas en las próximas licitaciones.

“Esperamos una baja en la tasa de las Lebac en la próxima licitación pero de todos modos creemos que será moderada. Esto teniendo en cuenta que venimos de registros de inflación que no son del todo bueno o los esperados por el Gobierno de acuerdo a sus metas”, sostuvo Gabriel Zelpo, Economista Elypsis. “Desde el Central, sin embargo siguen insistiendo en cumplir con la meta de inflación. La núcleo se tendría que situar en 1,1% para que se cumpla con el objetivo para fin de año, sin embargo, en mayo fue del 1,6%. Esto no le permite a Directorio del Central aplicar un fuerte recorte”, agregó el economista en diálogo con Cronista.com.

El ritmo de la desinflación

Por otra parte, la semana pasada el Banco Central decidió mantener sin variaciones la tasa de pases a 7 días, tomada como referencia. Lo hizo en un contexto donde se observa una desaceleración de la inflación, según datos del INDEC. Sin embargo, en el comunicado de política monetaria también se reflejó que en el último Estimador Mensual de la economía (REM) los analistas de mercado prevén que la desaceleración sea algo más lenta.

“No creemos que el actual proceso de desinflación sea lineal, tal como viene ocurriendo. Siendo junio un mes que presenta una baja estacionalidad al alza en materia de precios, es probable que veamos un segundo mes consecutivo con una tasa de inflación reducida. En julio, con subas previstas en prepagas y alguna estacionalidad de precios al alza, es probable que se produzca un repunte de la tasa de inflación, que luego debería revertirse entre agosto y septiembre. Octubre podría mostrar un repunte”, indicó Hernán Hirsch, director Ejecutivo de FyEConsult.

“Si bien la inflación sería la mitad de la de 2016 y la más baja desde 2009, las expectativas para el año aún se ubican por arriba de la meta que se planteó el Banco Central (17%), por lo que es de esperar que este mantenga el sesgo contractivo de la política monetaria”, destacan desde el Banco Ciudad. Sin embargo, agregan, “el BCRA ha sido explícito en que apunta a sostener una tasa de interés real positiva, por lo que lo anterior no quita que en las próximas semanas, en la medida que se consoliden las señales de desaceleración de las subas de precios, la autoridad monetaria acompañe el retroceso en la inflación con recortes en la tasa de interés de referencia y en los rendimientos de las Lebacs en términos nominales”.

Para Ezequiel Estrada, director de Ficonomics, “La tasa de Lebac se mantendrá. A principio de año el Banco Central aplicó una política monetaria más laxa y luego la inflación se disparó. Es por esto que se espera que mantenga mayor cautela”. Además, recordó que “en el cierre de la semana las Lebac se mantenían en el mercado secundario alrededor de 25,5% y esto es un indicio de que el Central mantendría las tasas en la próxima licitación”.

Absorción

“Desde marzo el BCRA se metió en el mercado secundario de Lebac y de a poco la fueron levantando”, afirmó Zielonka y agregó: “El Central definió la tasa de pases como su indicador de referencia y parecía que iba a ser la única tasa que seguiría. Sin embargo, a ese instrumento solo pueden acceder los bancos y una importante masa de inversores quedan afuera. Es así que el Centra tiene que ver las dos tasas”.

El BCRA absorbió liquidez en mayo y al igual que lo hizo en marzo y abril. La autoridad monetaria vendió letras en el mercado secundario por un total de $ 166,9 mil millones, lo que generó una absorción monetaria que compensó la renovación parcial de los vencimientos en el mercado primario y la expansión asociada a la caída del saldo de pases pasivos. Así se detalló en el último informe monetario mensual que difunde el Central.

En este contexto donde se espera que la tasa de las Lebac se mantenga inalterada los analistas consultados creen que es conveniente seguir manteniendo la posición de Letras dentro de la cartera de los inversores.

“Seguimos recomendando mantener un 40% de Lebac en las carteras de los inversores e ir desprendiéndose paulatinamente y pasarse a otros instrumentos dolarizados”, subrayó Estrada.

En el mismo sentido se pronunció Zielonka: “Conviene seguir manteniendo las posiciones en Lebac, para aquellos inversores que las tienen en sus carteras”. En tanto, Zelpo finalizó afirmando que “sigue siendo atractivo mantener Lebac dentro de las carteras debido a que aún son mejores comparadas con un plazo fijo”.

