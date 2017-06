El drama del paco: un padre le pidió a un juez que no libere a su hijo y lo ayude con su adicción

Nahuel tiene 20 años y hace cuatro que es presa del paco. A los 17, cuando llevaba un tiempo atrapado por la pasta base tuvo su primer problema con la ley. Quedó detenido en un instituto de menores. Pero su padre logró que lo trasladaran a una clínica de rehabilitación. Y Nahuel salió presuntamente limpio a los dos años. Aunque el gancho que tiene esta droga-basura quedó alojado en algún lugar del alma de su víctima. Y el joven volvió a la tentación de robar para consumir. Días atrás cayó preso por segunda vez en dos meses y el viernes su papá fue hasta el despacho del juez que tiene la causa de su hijo y le pidió que no lo mande a la calle, que lo ayude y le consiga un lugar donde curarse.

Andrés Cascabellos (43), el papá de Nahuel, se acercó este viernes a los tribunales de Comodoro Py para hablar con el juez de instrucción penal porteño Luis Alberto Zelaya, quien estaba por firmar la excarcelación de su hijo, detenido días atrás por un intento de robo. "No quería que lo hiciera, no quiero que lo liberen porque vuelve a la calle y va a seguir consumiendo paco y robando", fue lo que le dijo el hombre al magistrado, quien sin embargo firmó la salida de Nahuel.

"Yo lo que quiero no es que siga en la cárcel, pretengo que el Estado lo cuide y lo ayude a curarse de su adicción. A mí ya se me fue de las manos", dijo Cascabellos.



Tras una breve estadía en el instituto de menores Agote, Nahuel pasó dos años internado en una clínica de rehabilitación. Cuando salió, sus tías -las hermanas de Andrés- le hicieron lugar en el comercio familiar en la localidad de Ituzaingó. El joven, ya de 19 años, ayudaba a su tío en los arreglos de computadoras. "Pero con el tiempo empezó de nuevo a hacer boludeces, le robó plata a mi cuñado, no cumplía con el trabajo. Mis hermanas lo echaron, era un desastre", cuenta con pesar su papá.

Entonces Nahuel volvió a vivir a Capital, a la casa de su abuela en la calle Chile, en el barrio Monserrat, con su papá y dos medio hermanos menores (de 7 y 9 años). "Y pasó lo mismo. Me faltó el respeto, le faltó el respeto a su abuela. Él me dice que no le diga nada, quedó resentido cuando pedí la orden de internación", admite Andrés con la voz quebrada.

Nahuel cree que durante esos 26 meses que estuvo en rehabilitación su papá lo dejó "tirado". Su necesidad por consumir lo llevó a seguir robando. "Afanó acá en el barrio y tuve que comerme que me vinieran a amenazar a mí con armas", revela Cascabellos. Tras esos episodios, su papá y su abuela lo echaron de la casa. "Mi mamá le tiene miedo", justifica la decisión Andrés, para quien el paco "secó a mi hijo".

"Yo tengo calle y pude ver cómo le cambió mucho el carácter, su manera de responder, no acatar órdenes, no respetar, no tener límites", cuenta este hombre, empleado de maestranza en el hospital Argerich.

Andrés cree que el sábado va a volver a vivir la misma pesadilla: "Va a salir y va a hacer lo mismo. Viene, toca el timbre, falta el respeto, pide comida". Desde la Justicia le explicaron que no pueden mantener a Nahuel en prisión y le recomendaron pedir una internación. Para Cascabellos es una cuestión de tiempo. "Mi hijo vive en la calle. Quería que el juez o la Defensoría oficial, pidiendo una orden de internación, nos dieran una ayuda, pero nos dijeron que no. Necesitamos que el Estado nos ayude, que lo reciban en la Sedronar, donde sea", suplica el hombre.

El padre de Nahuel no termina de entender por qué su hijo cayó en el diablo del paco. Entiende que el chico sabe que su adicción lo tiene atado. Piensa en la separación de la madre, que abandonó a toda la familia, y ve allí una posibilidad emocional que lo arrastró al consumo traicionero de paco. "Pero no puede salir, es como un zombi", suspira.

Andrés es tan víctima del paco como su hijo, por caracter transtitivo. El dolor de sentir a su hijo lejos de su corazón lo lastima. Por eso pide ayuda al Estado. Cascabellos se conmueve. La voz se le quiebra. Con la poca fuerza vocal que le queda, dice lo que ningún padre imagina que podría decir: "Parece que dejó de ser mi hijo, ya no le puedo llegar, me da muchísima lástima".

