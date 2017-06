Nuevo Congreso: quiénes deberán defender su banca en las próximas elecciones

Cuando ya se conocen las fuerzas políticas -el 24 se sabrán los candidatos- que competirán en las próximas legislativas, el Congreso comienza a prepararse para una renovación en la que varias de sus figuras de peso deberán defender su banca o retirarse de un recinto que durante 2017, condicionado por cuestiones electorales, conoció muy poca actividad.

La Cámara de Diputados renovará 127 de sus 257 integrantes, lo que implica casi un 50%. Algunos de los nombres de peso que ponen en juego su estadía son Elisa Carrió (CC-ARI), Sergio Massa (Frente Renovador), Héctor Recalde (PJ-FpV), Margarita Stolbizer (GEN), Ricardo Alfonsín (UCR), Hermes Binner (Socialista), Oscar Romero (Justicialista), Juliana Di Tullio (PJ-FpV), Felipe Solá (Frente Renovador), Luciano Laspina (PRO), Fernando Sánchez (CC-ARI), Héctor Baldassi (PRO) y Diana Conti (PJ-FpV).

Carrió no tendrá problemas en permanecer ya que encabezará la lista del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires en el frente Vamos Juntos. Si bien aún no se definieron los otros cupos, Fernando Sánchez corre con ventaja para ir tercero o hasta segundo. Lo que es seguro es su intención de renovar. El principal oponente será Martín Lousteau (Evolución Ciudadana), quien fue vetado de ingresar a una interna, razón por la cual el sello Cambiemos no existe en el distrito porteño. Detrás de ellos se espera que se imponga la lista del PJ, aunque el candidato deberá dirimirse en una PASO en la que participarán el kirchnerismo y otros espacios peronistas.

El caso de Sergio Massa y Stolbizer aún es una incógnita. Si bien inscribieron juntos el frente 1País, del que participa también Victoria Donda, aún no se sabe si competirán para renovar su banca en Diputados o si buscarán ingresar al Senado representando a la provincia de Buenos Aires. En caso de aspirar a la Cámara baja, sería más sencillo para ellos retener su lugar. En cambio, para ganarse un lugar en la Cámara alta deberán tener una muy buena elección ya que solo entran tres senadores: dos por la fuerza ganadora y uno por quien salga segundo. La decisión de ser candidata de Cristina Kirchner y quien encabece la lista de Cambiemos serán dos factores determinantes. Acá también juega Felipe Solá, quien finalmente se habría decidido por ser candidato a diputado en la Provincia y no en la Ciudad, como se había especulado.

Laspina y Baldassi, ambos referentes del PRO, también serán dos que seguramente formarán parte del nuevo Congreso. El ex árbitro tiene altas posibilidades de encabezar los candidatos de Cambiemos en Córdoba, aunque aún no se definió si habrá lista de unidad o PASO. Dato: Mauricio Macri quiere que haya lista única en todos los distritos. Por su parte, Laspina, hombre importante durante estos dos años de negociaciones en el recinto, entraría como segundo en la lista de Santa Fe, donde aún se discute quién la encabezará. Albor Cantard, actual Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, es un nombre que suena. En un principio se creía que sería José Corral, presidente de la UCR, pero quedó descartado. En tercer lugar aparecería Lucila Lehman.

Uno que se despedirá será Ricardo Alfonsín. El radical, que está cumpliendo su segundo mandato en la Cámara baja, decidió no renovar su banca debido a la decisión del PRO y la UCR de no ir a las PASO en la Provincia y cerrar lista de unidad. Como él no entró por Cambiemos y su intención es "radicalizar" el frente, al no darle las primarias, eligió despedirse del recinto.

En el Frente para la Victoria hay muy pocas precisiones, por no decir ninguna. La línea que bajó Cristina Kirchner es conformar listas de unidad y evitar las PASO: ella dio el ejemplo en territorio bonaerense, inscribiendo un frente sin el PJ para no competir con Randazzo. Cuatro referentes que debieran renovar en Diputados son Héctor Recalde (jefe de bancada), Juliana Di Tullio, Diana Conti y Carlos Kunkel.

"Ninguno sabe quién se queda afuera y quién está (adentro). Es un armado político más que legislativo", resumió una fuente al tanto de las negociaciones. Sin embargo, quien no tiene en sus planes defender su banca es Di Tullio, que estará abocada a proyectos personales ligados a la política.



Cuántas bancas renueva cada bloque

Cambiemos pone en juego a 40 de sus 87 diputados (46%), que integran los partidos PRO, UCR, CC-ARI, Frente Cívico de Catamarca, Libertad, Valores y Cambios y Demócrata Progresista.

El Frente para la Victoria-PJ, aliado con el Movimiento Solidario Popular y Concertación Forja, defenderá 31 escaños de 72, el 43 por ciento.

El massismo, agrupado en el interbloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, también renovará un número importante de bancas: 21 de 37, es decir, casi un 57 por ciento. El Frente Renovador pone en juego 11, Unidos por una Nueva Argentina 4, Dignidad y Trabajo 2, Movimiento Popular Neuquino 2, Unión por Entre Ríos 1 y Diálogo y Trabajo 1.

El bloque Justicialista de Diego Bossio pierde 8 de sus 17 integrantes, entre ellos su presidente, Oscar Romero.

Los Progresistas y la Izquierda son probablemente los que más arriesguen: 7 de 8 escaños los primeros y 3 de 4 los segundos. El Partido Socialista renueva 4 -uno es Hermes Binner-, el GEN a Margarita Stolbizer y Libres del Sur pierde 2. Por su parte, el Partido Obrero pone en juego a 2 y la Izquierda Socialista a uno.

En el rubro "otros", aparecen Juntos por Argentina de Darío Giustozzi que renueva 3 de 4, Compromiso Federal (2 de 3), Frente de la Concordia Misionero (1 de 3), Frente Cívico por Santiago (3 de 6), Peronismo para la Victoria (2 de 6), Frente Norte (1 de 1), Bloque del Bicentenario: (1 de 2), Cultura Educación y Trabajo (1 de 1), Juan Bautista Bustos (1 de 1) y Proyecto Sur (1 de 1).





Senado

En la Cámara alta el panorama suele ser distinto, sobre todo porque se renuevan 24 bancas (un tercio) y porque los legisladores suelen estar más arraigados a los gobernadores de las provincias que representan. Algunos nombres de peso que deberán renovar son Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), Carlos Menem (Frente Popular Riojano), Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal), Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal) y Jaime Linares (FAP).

En el caso de Abal Medina, otra figura clave para conseguir consensos estos dos años, su futuro aún no tiene definiciones ya que está envuelto en la trama Randazzo-Cristina Kirchner. Ahora que la ex presidente decidió competir por fuera del PJ y no dar una interna, en el armado del ex ministro de Transporte deberán definir cómo serán las candidaturas. Ya que el primer senador sería Randazzo, el ex jefe de Gabinete kirchnerista podría o acompañarlo en la lista o saltar de Cámara e irse a Diputados.

El ex presidente Carlos Menem ya decidió que buscará un nuevo mandato, incentivado por mantener los fueros que el cargo otorga. Aún no se sabe con qué sello se presentará, ya que en La Rioja Luis Beder Herrera, ex gobernador, está considerando ser candidato por el PJ. Así, Menem iría por otra lista, aunque el objetivo es que entren ambos.