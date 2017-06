Polarización al palo: escraches y pases de facturas en el comienzo de la campaña

El comienzo de la campaña estuvo marcado por los escraches que sufrieron el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal en Tigre, y el ministro de Justicia Germán Garavano en la ex ESMA. Los dos episodios generaron el repudio de todos los sectores y agitación dentro del Gobierno que responsabilizó al kirchnerismo por las agresiones.

La estrategia de polarizar, explotada al máximo por Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta, quizás sea uno de los pocos legados que el anterior gobierno le dejó a Cambiemos. A la hora de plantear sus discursos todos optan por agrandar la grieta.

En ese marco, la dirigencia nacional del PRO encabezada por el jefe de gabinete Marcos Peña y Vidal se reunió en Pilar, para definir los lineamientos de la campaña hacia las PASO. Según aseguraron dirigentes del PRO que estuvieron presentes el planteo fue claro: "evitar que vuelva" al poder e identificar el espacio opositor con el "miedo y el pasado".

Y así lo hizo el presidente esta mañana en un diálogo que mantuvo con un ciudadano, que fue difundido en sus redes sociales: "Me desespera que los que hicieron todas estas cagadas, que encima se robaron el país, como tenemos jueces como lo que tenemos, los tipos siguen caminando por la calle", se lo escucha decir a Macri .

En esta misma línea, Marcos Peña repudió los escraches con la siguiente frase: "los autores son minorías militantes, intolerantes, agresivas que expresan la frustración por haber perdido el poder que tenían durante el kirchnerismo".

A su turno, la gobernadora bonaerense no se quedó atrás y en la reunión de la dirigencia nacional PRO, enfatizó que "en esta campaña ellos de vuelta van a ser el miedo y nosotros de vuelta la esperanza", lo que causó el efusivo aplauso de funcionarios nacionales y dirigentes.

Por su parte, dos días atrás Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer la plataforma de su flamante frente, Unidad Ciudadana, y todo indica que su campaña irá por el mismo camino. El documento publicado en la página web de la exmandataria comienza con el siguiente texto: "No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro".

Asimismo, define al macrismo como "la estafa electoral más formidable de la que se tenga memoria", algo que seguramente se escuchará el próximo martes cuando encabece el acto de lanzamiento de su frente en la cancha de Arsenal de Sarandí. De un lado y del otro, la polarización será la principal protagonista de esta campaña.

