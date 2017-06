Chiche Duhalde se sacó con los políticos que no "frenan" a Cristina

La ex senadora analizó la situación política actual y cuestionó a legisladores por su actitud ante la ex mandataria.

La ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde protagonizó un exabrupto contra los políticos que no le ponen "un freno" a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que la ex mandataria formara un frente por afuera del PJ de cara a las próximas elecciones.

"Yo tengo un enojo muy grande, tengo mucha bronca con la clase política, con excepciones por supuesto, pero en general me tiene harta. Por su incapacidad de ocuparse de los problemas verdaderos que tiene la gente", sentenció la ex legisladora. "Se ha perdido la mística, el compromiso, la ética. Y por eso la gente común no cree en la política y está abandonada a la buena de Dios", opinó. "Yo tengo un enojo muy grande, tengo mucha bronca con la clase política, con excepciones por supuesto, pero en general me tiene harta. Por su incapacidad de ocuparse de los problemas verdaderos que tiene la gente", sentenció la ex legisladora. "Se ha perdido la mística, el compromiso, la ética. Y por eso la gente común no cree en la política y está abandonada a la buena de Dios", opinó.

Consultada por Oscar "Negro" González Oro en Radio Rivadavia sobre los motivos por los que el justicialismo la deja hacer a la ex jefa de Estado sin ponerle límites, sostuvo: "Tiene que ver con la dirigencia, con una destrucción sistemática que ha habido desde el kirchenrismo de los grandes partidos argentinos, Entonces, lentamente, gota a gota, fueron destruyéndolos y hoy esta reconstrucción, sin una dirigencia que deja bastante que desear, no es capaz de ponerse de pie. Va a llevar mucho tiempo la reconstrucción partidaria, no sé si lo logrará".

Duhalde planteó en referencia a las PASO del próximo 13 de agosto en las que no va a haber casi internas de los partidos que se presentan: "¿Para que tenemos una ley sino la cumplimos? Derogemosla". Y reconoció que le propusieron que fuera candidata pero que se negó: "Me han ofrecido tanto para diputada y senadora, pero la verdad no. Yo he pasado por todos los cargos y la verdad no me interesa, prefiero seguir trabajando para Lomas de Zamora".

"No hay mucha dignidad, no hay muchos principios, están buscando ver dónde se pueden acomodar que les garantice a nivel local tener más concejales, por ejemplo. Yo me planté en el 2005 sabiendo que perdía como perro, pero lo hice porque me di cuenta en el 2004 que iban a por las instituciones, que iban por todo", disparó en alusión a aquellos políticos que no comparten las decisiones que toma la ex jefa de Estado pero no le expresan su disconformidad.

Sobre Cristina, dijo: "Tenía para manejarse un nivel de soberbia impresionante, descalificando al presidente del Senado que en aquel momento era Scioli, Eso es ella". Y sentenció: "Ahora, ¿por qué como corderitos la han obedecido muchos que hoy no la obedecen? Simplemente por cuidarse el culo, hablando en criollo".

Fuente: Perfil