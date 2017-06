"Lalo" Bonino y Muriel a las piñas verbales

El Concejo solicitó ayer al Ejecutivo Municipal tener un detalle del personal que trabaja en el CePLA, (Centro Preventivo Local de Adicciones), el origen de los recursos con el que se le abona los salarios y las capacitaciones que recibe. Pero, en realidad, esto sirvió para que se vuelva a hablar de la obra inconclusa. El PRO y el PJ se acusaron mutuamente de tener la responsabilidad de esto.

Raúl "Lalo" Bonino (PRO) justificó el pedido de manera diplomática. Fue su contrincante en las próximas elecciones, Jorge Muriel (PJ), quien marcó que "todavía está pendiente la finalización de la obra" y que "todavía se adeuda la redeterminación de la obra". "Me gustaría saber cuándo se terminará", completó.

"Ya que el concejal Muriel está dispuesto a recibir los azotes", le contestó Bonino y le marcó que "desde la SEDRONAR lamentan la lentitud de la obra" y que "quien está a cargo de la Unidad Ejecutora es el Municipio". También indicó que estaba aprobado el último certificado, más un plus de $ 800.000. "La obra costará 20 millones y ya se abonaron 17", dijo y remarcó que la anterior administración nacional "abandonó el equipamiento para 24 CePLA en el Correo Argentino".

Evangelina Garrappa (PJ) comentó que los CePLA ahora se llaman DIAT (Dispositivo Integral de Abordaje Territorial) y que todavía no se había determinado el abordaje que tendrían. En cuanto a la obra en sí, dijo que se había terminado de abonar el último certificado en mayo y que se adeudaba la redeterminación de precios. "Todos tenemos que seguir reclamando por esto", dijo.

Bonino siguió presentando información que le aportaron desde la SEDRONAR: que confesaron los programas aún no habían sido desarrollados, reiteró que la velocidad de la obra dependía del Municipio, y marcó que no hay redeterminación de los objetivos: "cuando les pregunté si cambió de prevención a rehabilitación, nos dijeron que no hay diferencias, porque para ellos es un centro de día sin internación", dijo.

Como siempre, Marcelo Lombardo (PJ) fue el encargado de apaciguar los ánimos. "Todo esto evidencia que nos falta más información. Más allá de que la verdad la tenga uno u otro, hay que aclararle a la comunidad en qué instancia se está", dijo y le reclamó a Bonino que no utilice terminología tan fuerte como "azotes".

Pese a que todos tenían la misma información, las interpretaciones eran contrapuestas. Terminada la sesión, siguieron hablando del tema....



OTROS TEMAS

Los concejales recordaron a "Pepe" Fanto (ver pág. 19), pidieron detalles sobre el destino que se le dará a la madera de los árboles caídos en las tormentas, reclamaron saber el estado de situación de las obras de Av. Salva y los galpones del NCA del Presupuesto Ciudadano (un pedido del Frente Renovador presentado por el PRO) y solicitaron un semáforo en la esquina de Sarmiento y Pueyrredón.



CORTOS ACONSEJADOS

En la Sala de Sesiones se presentó Julián Ratti y el corto documental “A fe la Merica”, que trata sobre la inmigración de los pobladores piamonteses a nuestras tierras, en el marco del Ciclo de Cortos Aconcejados que organiza el Concejo Municipal de Rafaela.

Este corto se sumó a “Celebremos juntos el mes de la italianidad” que se festeja en nuestra ciudad y en donde el Cuerpo Legislativo no quería estar ausente ante dicha actividad.

