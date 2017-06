Carlos Tevez destrozó a Riquelme desde China: "Deja mucho que desear"

"Riquelme habla cuando pierde Boca o cuando gana River", fue la primera crítica fuerte de Carlos Tevez a Juan Román Riquelme en una entrevista con el canal TyC Sports desde China, donde está jugando hace seis meses luego de su salida de Boca.

"A mí me dolía cuando Riquelme salía a hablar y criticarnos cuando perdíamos un partido. Y yo decía por dentro "pero si vos sos de Boca". Y la familia de Román es bostera. Pero siempre nos tiró para abajo a los jugadores de Boca", enfatizó Tevez, que dejó en claro que la relación con Riquelme no es para nada buena.

"Como jugador Riquelme no tenía periodistas amigos, pero despues que dejó de jugar ahora toma mate con los periodistas. Yo digo las cosas de frente. Ya no me banco algunas cosas, me banqué durante un año y medio lo que dijo. Ahora no", agregó Tevez.

Después, volvió a la carga: "Desde afuera es fácil hablar. Riquelme es un ídolo del club y siempre lo va a ser por lo que hizo adentro de la cancha. Pero afuera deja mucho que desear".