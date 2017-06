Por ser bueno,

me pusiste a la miseria,

me dejaste en la palmera,

me afanaste hasta el color.

en seis meses me

comiste el mercadito,

la casiya de la feria,

la ganchera, el mostrador...





¡Chorra!...

Me robaste hasta el amor...





Ahura,

tanto me asusta una mina,

que si en la calle me afila

me pongo al lao del botón.





¡Lo que más bronca me da,

es haber sido tan gil!





Si hace un mes me desayuno

con lo que' he sabido ayer,

no es a mí que me cachaban

tus rebusques de mujer...

hoy me entero que tu mama

"noble viuda de un guerrero",

¡es la chorra de más fama

que piso la treinta y tres!





Y he sabido que el "guerrero"

que murió lleno de honor,

ni murió ni fue guerrero

como m'engrupiste vos.

está en cana prontuariado

como agente 'e la camorra,

profesor de cachiporra,

malandrín y estafador!





Entre todos

me pelaron con la cero,

tu silueta fue el anzuelo

donde yo me fui a ensartar.

se tragaron

vos, "la viuda" y "el guerrero"

lo que me costó diez años

de paciencia y de yugar...





¡Chorros!

Vos, tu vieja y tu papá,





¡Guarda!

Cuídense porque anda suelta,

si los cacha los da vuelta,

no les da tiempo a rajar.





¡Lo que más bronca me da,

es haber sido tan gil!

Dicen que los tangos relatan una realidad pasada, que las personas y los ciclos históricos cambian. Eso puede ser cierto en otras partes del mundo, pero en la Argentina reciente todo es como hacía cien años. Y es por eso que nuestra música ciudadana tiene hoy más vigencia que nunca.













Doce años ejercieron el poder en el país. Doce años en los que se robaron todo lo que podían.





Ya no sorprende a nadie, cuando por los medios periodísticos nos enteramos de una nueva causa en contra de ese gran proyectos “nacional y popular” con el que se llenaron los bolsillos a costa de las arcas del Estado y del padecimiento de cientos de miles de argentinos que todo lo perdieron.





Los números, aunque fríos y desprovistos de toda emoción, son tan contundentes que causa espanto cuando se dice que el kirchnerismo se robó una suma equiparable con el Producto Bruto Interno de un años entero. Es tan desmesurada la cifra, que a la mayoría de los morales, aquellos que no somos expertos en economía, ni siquiera llegamos a poder representarnos mentalmente semejante enormidad de dinero.





Pero ojo, no sólo fue dinero lo que el kirchnerismo se robó. También se robó las ilusiones de quienes los eligieron y hasta de, quienes no habiendo votado por ellos, en algún momento llegaron a pensar que con ese proyecto llegaba una nueva forma de hacer política en el país. Igualmente, se robaron el futuro de los jóvenes, que hoy engrosan las largas listas de desocupados, de zombis consumidos por las adicciones al paco, volcados a delinquir jugándose la vida en cada atraco, porque su vida, al igual que la de sus ocasionales y desafortunadas víctimas, no vale nada.





Esto es lo que dejó para la Argentina la banda de mafiosos que ocuparon los puestos más estratégicos de la administración nacional durante más de una década, y que ahora elaboran proyectos anti corrupción. Una banda que está dando los últimos manotazos de ahogado, creando un frente electoral por fuera del partido peronista, al que pertenecen y con el que se identifican, porque ni siquiera sus propios compañeros los quieren al lado.





Y, como si tanto robo cometido fuera poco, resulta que ahora se roban hasta los nombres.





Hace sólo instantes, mientras escribo estas líneas, se está conociendo que el denominado “Frente Unidad Ciudadana”, nombre con el que Cristina Kirchner inscribió a su espacio para competir en las próximas Paso, fue impugnado por un partido vecinal de la Ciudad de la Plata, quien presentó un recurso ante la Justicia Electoral, reclamando “que les usurparon el nombre y que no tienen nada que ver” con el frente lanzado por la ex mandataria.





Sinceramente, a esta altura de las circunstancias, con los tristes blasones que ostenta el kirchnerismo, uno, usando y afinando la imaginación, puede esperar cualquier cosa de estas personas.





Valijas con millones de dólares tiradas en un aparentemente “inocente y tranquilo” convento en el que moran tres tristes monjitas; obscenas imágenes de oficinas con máquinas para contar dinero, mientras se brinda con whisky importado y se fuman puros de la más alta calidad; hoteles y más hoteles que nunca estuvieron en funcionamiento, pero que facturaban millones.





Todo puede uno imaginar que estos ladrones pueden llegar a hacer en su afán de codicia y poder. Hasta se puede llegar a dar crédito a leyendas urbanas que hablan de bóvedas escondidas en mausoleos o diseminadas en el medio de alguna estancia patagónica. Leyendas que no deben serlo tanto, si tenemos en cuenta que la justicia se ha hecho eco de ellas y supo ordenar excavaciones, que si bien no dieron con el escondido botín, aún no se pierden las esperanzas de encontrarlo.





Decía que todo se puede esperar de gente de esta calaña, o, mejor dicho, casi todo. Porque la imaginación de una persona también tiene un límite. Y, verdaderamente no creo que a nadie se le haya ocurrido que pudieran también robarse un nombre.





Quizá, este sea un dato menor, pero muestra a las claras el tipo de seres que fueron, que son y que, con absoluta seguridad, no dejarán de serlo.





En su derrotero delictivo de doce años, el kirchnerismo ha sido tan rebuscado como descuidado. Han ideado toda una ingeniería para encubrir el sistemático plan de saqueo del erario público que fue su principal y, quizá, el único plan que tenían cuando se vieron con semejante poder en las manos.





Pero también fueron descuidados, y no por falta de “capacidad delictiva”. Quien o quienes se sienten dueños de la vida y del porvenir de la gente, se sitúan en un peldaño superior, que les otorga, se podría decir, una cuota de estupidez y les hace cometer errores, descuidos, casi como si se tratase de novatos. Pero el kirchnerismo no tiene nada de novato, todo lo contrario. La lista de nombres que están firmemente sospechados de corrupción, encabezados por la mismísima ex presidenta, es una elocuente prueba de personajes que siempre han vivido de los beneficios que la política les ha redituado, no conciéndoseles otro trabajo en toda su vida. Simplemente, lo tenían todo a su alcance. Hasta la misma justicia los amparaba. ¿Entonces, por que no interpretar la famosa frase de “ahora vamos por todo” como el anuncio de que no creían que nada ni nadie los podía detener?





Causa tanto asco y tanto estupor al ciudadano común, al que todos los días se rompe el lomo para llevar el pan a la mesa familiar, que faltan las palabras para describir semejante patraña.