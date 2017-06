Encuestas: ¿Randazzo tiene los votos para que pierda Cristina?

Cuatro sondeos muestran la intención de voto del ex ministro en Provincia. ¿Eso alcanza para dañar a su ex jefa si es candidata?

La gran Sabbatella. Aun hoy, a casi siete años de aquella jugada autonomista, el peronismo duro de la provincia de Buenos Aires detesta al jefe de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, por haberse candidateado por afuera del Frente para la Victoria en la misma elección que llevaba a Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa como las caras del modelo. La historia es conocida: aquella lista K perdió con la dupla Francisco de Narváez-Felipe Solá, socios entonces de Mauricio Macri, por una diferencia pequeña (2,5 puntos), menos del porcentaje que sacó el ex titular del AFSCA "por afuera" (5,5 puntos). Duda política: ¿si Sabbatella iba por adentro, sumaba sus votos y Kirchner ganaba? Probable, aunque incomprobable.

Hoy, el día de cierre de alianzas y con postulaciones encaminadas pero sin confirmar, surge una duda similar: si Florencio Randazzo va por afuera, ¿tiene los votos para que pierda Cristina?

Todos muestran que si bien no se puede contestar sin margen de error esta pregunta, sí parece claro que una candidatura de Randazzo "por afuera" dañaría la performance de su ex jefa. Según los analistas consultados por este diario, el ex ministro de Transporte comparte votantes con Cristina, en menor medida con Massa y poco y nada con Cambiemos.

Más interrogantes: ¿entonces tiene razón la ex presidenta cuando acusa a Randazzo de ser funcional al oficialismo porque lo pone más cerca de una victoria? Sí y no. Porque los mismos sondeos muestran que si fueran a una interna, como pedía Randazzo, la suma de votos entre ambas opciones dejaría casi seguro al kirchnerismo-peronismo como la fuerza más votada en las PASO del 13 de agosto y fortalecido para ir a ganar la general del 22 de octubre.

Aquí, uno por uno, los cuatro sondeos que evalúan el "peso" de Randazzo y su capacidad de "daño" a la ex Presidenta:

Julio Aurelio-ARESCO

La conocida consultora, durante años vinculada al peronismo pero que hoy mide también para el Gobierno nacional (tiene un trabajo mensual, nacional, con clientes del kirchnerismo, randazzismo, massismo y macrismo), ubica a Cristina y Esteban Bullrich, potencial candidato del Gobierno, muy parejos, con leve ventana para el ministro de Educación; ambos cerca de los 30 puntos, pero tan parejos que el 7% que le adjudican a Randazzo encierran doble valor: hubiesen potenciado la interna FPV/PJ si iban juntos y podría hacerla perder a Cristina.

Encuesta Aresco - Mayo 2017.

Esta consultora, en su encuesta de mayo, con 3.006 casos y margen de error de +/-1,82%, lo ubica a Massa debajo, por con unos 23 puntos. "Tiene un piso de 20, que es más o menos lo que logró en la presidencial en la Provincia, y difícilmente lo baje. No está nada mal", evalúan en Aresco.

Encuesta Aresco - Mayo 2017.

En un segundo escenario, ya sin Cristina y con la intendenta de La Matanza Verónica Magario como opción, el efecto Randazzo se potencia. Tanto, que Massa podría quedar segundo.

M&R / Query Argentina

Esta ​consultora está vinculada a Gustavo Marangoni, ex vocero de Scioli y ex titular del Banco Provincia. En su última encuesta de mayo, con diferentes números y matices, da un escenario similar al de Aresco.

Fue un relevamiento de 2.123 casos en la Provincia. Trabaja dos escenarios. Y en ambos, ubica a la dupla oficialista Esteban Bullrich-Facundo Manes al tope, cerca de los 34 puntos. Claro que si se presenta Cristina, se le acerca dentro del margen de error. Quedaría apenas 4 décimas por debajo.

Encuesta de M&R y Query. Mayo 2017.

En cambio, Magario cae a menos de 29 puntos y Bullrich se despegaría más de 5 puntos arriba.

Encuesta de M&R y Query. Mayo 2017.

En ambos escenarios, Randazzo orbita entre 5 y 6 puntos, los suficientes para hacer perder a la fórmula K si es que se comprueba que comparten votantes. Massa, en tanto, queda tercero por debajo de los 20 puntos.

Hugo Haime

Otro consultor con trayectoria. En este caso, viene trabajando cerca de Sergio Massa y en todos los escenarios lo ubica el líder del Frente Renovador primero en la Provincia para senador, en dupla con su aliada Margarita Stolbizer.

Haime tiene una encuesta de mayo, de 1.000 casos, con un margen de error de 3,16%. Y en los tres escenarios que aparece Randazzo queda claro como el ex ministro les "comería" votos a los candidatos del kirchnerismo-PJ.

Encuesta de Hugo Haime, mayo de 2017.

Cuando se lo mide con Cristina, la ex presidenta queda segunda con 27,2% y Randazzo cuarto con 7,2%. En un escenario parecido sin Randazzo, Cristina crece 2,3 puntos. También Massa sube, lo que mostraría efectivamente que el voto del ex ministro se reparte entre compañeros.

Algo similar ocurre cuando la simulación es con Scioli o Magario en lugar de Cristina como candidatos K.

Poll data

Esta consultora, que hizo algunos trabajos para el massismo, en este caso presentó un relevamiento propio. "No se hizo a pedido de ningún cliente", aclaró su directora Celia Kleiman. Fueron 855 casos, en Provincia, con un margen de error de +/-3,4%.

Encuesta Polldata. Mayo 2017

Se trabajó sobre dos escenarios, ambos con Cristina; uno con Randazzo y otro sola. Ahí se ve bien el perjuicio que puede causarle el ex ministro a nivel electoral.

Siempre de acuerdo con los datos de esta firma, si va sola, la ex presidenta aparece primera, con 34,5%; y segundo pero casi 7 puntos abaja Bullrich. Massa figura tercero con 22,5%.

Encuesta Polldata. Mayo 2017

En cambio, si se candidatea Randazzo, Cristina baja a 28,4% y Bullrich queda a menos de un punto a bajo, dentro del margen de error. Y Massa pierde muy poco (cae a 21,5%).

