Omar Martínez: No se puede dar de baja a los pensionados sin una investigación previa

Omar Martínez se refirió a la quita de las pensiones para personas con discapacidad. “Si tienen que bajar el déficit fiscal, que sean creativos, busquen otro tipo de cosas, pero no ajustar a las personas que necesitan del apoyo del Estado Nacional”, apuntó

“Ayer presentamos nuestro proyecto manifestando nuestras preocupaciones a esta baja de pensiones para personas con discapacidad. El beneficio de la pensión es de $4000 mensuales, hoy la canasta básica está rondando los $12000. Nosotros consideramos que podemos llamarlo como un error gravísimo, porque invocar este decreto los coloca otra vez en necesitar ayudas asistenciales”, apuntó el Diputado Provincial por el Partido Socialista, Omar Martínez.

Señaló: “No hay un previo aviso, cuando van a cobrar se encuentran con que se ha dado de baja. La solicitud nuestra con esta problemática es porque yo personalmente he recibido varias personas con esta problemática, y es por eso que nos ponemos a la par de esta necesidad. No podes avasallar los derechos que ya son adquiridos por esas personas con una vulnerabilidad social y de salud terrible, bajarlos completamente de poder cobrar esa pensión sin consultar cuál es el tema”.

En cuanto a las posibles causas que han llevado al Gobierno Nacional a tomar esta medida, el legislador afirma: “Estamos hablando de un tema de insensibilidad social. Sacarles a las personas que más necesitan para tratar de achicar un tema fiscal, me parece completamente fuera de lugar. Si tenés que bajar el déficit fiscal, sean creativos, busquen otro tipo de cosas, pero no ajustar a las personas que necesitan del apoyo del Estado Nacional”.

Varias fuerzas de la Provincia llevaron esta preocupación al Gobierno Nacional, “El Ejecutivo Provincial ya lo hizo ayer, como lo hicimos nosotros desde el FPCyS, el lunes lo hizo el doctor Antonio Bonfatti. Nosotros siempre solicitamos, nunca hablo de reclamo, porque pensamos que el diálogo es el movimiento que a las personas las hace entenderse”, concluyó Omar Martínez, Diputado Provincial por el Partido Socialista (FPCyS).

Fuente: DERF