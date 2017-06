Franco Masini habló de su romance con Cande Tinelli: "Intento cuidar mi noviazgo"

Con varios trabajos en el medio y, en pleno desarrollo de su carrera como actor, Franco Masini vive un feliz presente junto a Candelaria Tinelli, relación de la que el rubio muchacho habló para la revista Gente.

"Estoy viviendo un combo copado: feliz en el trabajo y en mi vida amorosa, disfrutando todas las cosas que me están pasando", arrancó a contar.

Luego, re refirió a los inicios de la relación con la morocha: "La conozco hace un tiempo y bueno... este año la conocí más... Estamos muy bien juntos".

Y agregó: "Ahora te puedo decir que con Cande estamos de novios. Estoy contento, feliz... Y bueno, si aparecen cámaras... que aparezcan: estamos súper relajados".

Finalmente, contó por qué no dialoga tanto con la prensa: "Respeto a Candelaria, sin exponerla porque sí. No me gusta hablar de más, porque intento cuidar lo más posible mi noviazgo. Por eso, me esfuerzo en separar mi trabajo de mi vida privada".