La China Suárez rompió el silencio y contó por qué está tan flaca

Entrevistada por la revista Hola!, la China Suárez habló sobre su notoria delgadez y de la familia ensamblada que lleva junto a su actual pareja, Benjamín Vicuña.

"Cumplí el sueño de mi vida: tener una familia numerosa, no se dio como lo imaginaba, sino con una familia ensamblada...¡pero me encanta! Mi prioridad es la familia: soy madre antes que nada", contó la China, que es madre de Rufina, pero además, de ocupa de Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que el actor chileno tuvo con Pampita.

"Disfruto del caos que hacen los chicos cuando juegan, me encanta que traigan amigos a casa y adoro cocinarle a cada uno lo que quiere", agregó.

"Adelgacé el último tiempo porque no paro un segundo: estoy todo el día con los cuatro chicos yendo de un lado a otro. Con Benjamín acordamos juntos poner siempre la familia por delante. Cuando convivís con una persona y tenés un proyecto en común, de manera natural, vas armando un mismo camino. Nosotros siempre tratamos de que alguno de los esté en casa para cuidar a los chicos", explicó luego.

Finalmente, aseguró que no descarta volver a convertirse en madre: "No lo descarto porque soy joven todavía, pero no es algo que esté en nuestros planes. Además, si bien Rufi ama los bebés, no soportaría tener un hermanito nuevo: es celosa y me quiere solo para ella", concluyó la bella China.