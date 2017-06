Beatriz Sarlo sobre Cristina en las PASO: "Este es su final político"

La interna dentro del Partido Justicialista fue el gran foco de atención en el mundo de la política en las últimas semanas. Ayer finalmente la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que se postularía como candidata con un nuevo espacio político, con el fin de no enfrentarse en las PASO con el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo.

La escritora y académica, Beatriz Sarlo, criticó a la ex mandataria por esta jugada política: "Es una mujer de un egoísmo político que no he conocido otro igual. Alguien que se pasó haciendo un relato que arrancaba con Manuel de Belgrano y terminaba con el kirchnerismo de repente dice 'el partido justicialista es una sigla y un escudo que no me interesa'".

La ensayista en una entrevista con el programa A dos voces puntualizó: "Aunque uno pueda decir que los partidos ya no son hoy lo que fueron hace viente años o treinta o cuarenta, ¿entonces por qué Cristina tuvo tanto interés en trazar una historia que empezara con Belgrano, o con Dorrego o con quien fuere y llegaba hasta el kirchnerismo?. O sea que lo que está haciendo hoy, que es contradiciendo toda su 'vocación histórica' y lo digo entre comillas, es parte de un egoísmo político que además explica su torpeza política".

Sarlo recordó que esta actitud es parecida a la que tuvo en las elecciones del 2015 cuando llevó a Carlos Zannini como vicepresidente de Daniel Scioli y avaló la candidatura de Aníbal Fernández como gobernador en la provincia de Buenos Aires. "Tenía para elegir ahí intendentes con un cierto en cada una de sus circunscripciones, quiso destruir a esa elección, como sabía que ella no podía ser electa por razones constitucionales", manifestó.

"Ya está tropezando dos veces con la misma piedra porque aunque ella saque muchísimos más votos que Randazzo ya tropezó, este es el final de ella, sea o no candidata por la provincia de Buenos Aires. Este es su final político. Además es una mujer grande, es decir, tiene algunos años políticos por delante pero no es eterna. Mientras está taponando alguna posibilidad de reforma y de renovación del partido por el cual ella juró mientras fue presidenta", resumió.

Fuente: Perfil