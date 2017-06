Rafaela: 2do Concurso Literario para Jóvenes

"Una propuesta que surgió en la semana del libro del año pasado", como bien recordó Mauro Gentinetti, uno de los organizadores y quien ofició de moderador de la actividad.



El evento estuvo encabezado por el diputado provincial Roberto Mirabella y el secretario de Educación Jerónimo Rubino, y contó con la participación de jóvenes de escuelas secundarias y universidades de la ciudad.



"Es muy importante estimular la participación de muchos chicos y chicas a través del testimonio de quienes ya participaron y además fueron premiados" expresó Mirabella. "Este año redoblamos la apuesta, y si en el 2016 participaron cerca de 40 personas deseamos que este haya más participantes. La literatura es algo apasionante que nos permite vivir otras vidas posibles. Y seguramente quienes escriben viven muchísimas vidas, cuando expresan, sueña y plasman. Así que ojalá podamos tener una ciudad llena de lectores y escritores. Para eso hacemos esta semana".



La oportunidad fue propicia para que el legislador entregara al Secretario de Educación la Declaración de Interés Provincial de la Semana del Libro y el Festival de Literatura, en nombre de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.



"Ojalá que todos podamos divulgar esta Semana y este Concurso que empieza hoy y cierra el 31 de agosto. Ojalá que el jurado tenga mucho trabajo, que se presenten una gran cantidad de poesías y narraciones, y que les sea muy difícil seleccionar a las ganadoras", bromeó el Diputado sobre el final, sin dejar de mencionar que "a la publicación la vamos a presentar en el mes de octubre, durante la Semana de Rafaela".



A continuación Mauro Gentinetti presentó a Rita Chiabo y Catalina Turino, las ganadoras del género Poesía en las dos categorías, quienes leyeron cada uno de sus textos: "Sábado al mediodía" y "Esencia", respectivamente.



Las escritoras y el moderador charlaron sobre las obras y su proceso creativo. "A mí me gusta escribir sobre lo cotidiano. Busco la belleza y la emoción", expresó Chiabo. "Sentía que la narrativa no iba a darle el sentimiento que yo le quería poner, quedaba muy frío. Fue un experimento y me di cuenta de que tenía que ser poesía. Esta poesía", confió Turino. Ambas se mostraron conformes con el resultado de sus trabajos.



Mauro recordó que la Revista "Posta", que se distribuyó en el lugar e incluye todas las obras ganadoras y mencionadas en el Concurso del 2016 "nace del concepto de Identidad". Por ese motivo invitó a las jóvenes escritoras a reflexionar sobre el modo en que esta noción aparece en sus poesías.



Tras proponer, con la complicidad del público, un ejercicio de escritura para Chiabo y Turino, Gentinetti brindó detalles de la nueva convocatoria a los chicos y chicas presentes, sin dudas uno de los momentos más esperados del evento. "Este año más que un tema proponemos una consigna: imaginando mundos", un poco en consonancia con el que será el último trimestre del año en el Complejo Cultural Viejo Mercado: imaginación.



Contará nuevamente con los géneros poesía y cuento, y con dos categorías: de 13 a 18 años; y de 19 a 23. Como bien aclaró el coordinador, no podrán volver a presentarse ninguno de los ganadores y las ganadoras de los primeros premios durante la última edición del Concurso. Las bases y condiciones completas del 2do Concurso Literario para Jóvenes 2017, ya puede descargarse a través de la Página Web Municipal o ingresando al siguiente link: https://goo.gl/mP2YW4



"Creemos que este concurso es una manera de promover a los escritores emergentes de la ciudad y lo abrimos como un espacio para estimular su participación", concluyó.



Vale destacar que, la segunda jornada de la Semana del Libro, incluyó en la previa la presentación del libro "Pelota de Papel" y culminó con el homenaje al prestigioso escritor rafaelino, de la mano del libro "Fortunato E. Nari: Cantata de ceremonias y otras cosmogonías".



Las actividades continúan el miércoles 14 de junio, por la mañana, con la presentación del libro homenaje a Elda Massoni: La leyenda de la Flor de Paraíso, a las 10:30 en la Sala IV; y, por la tarde, con los primeros eventos del Festival de Literatura: a las 14 horas, el Taller de experimentación con la escritura, Polihedra "Ficciones de lo íntimo", a cargo de Cintia Morales (actriz y docente de teatro) y Gastón Malgieri ( poeta y fotógrafo); a las 16:30, la Mesa de directores de revistas literarias y a las 20, la Presentación de la escritora Lilana Bodoc, ambos eventos en la Sala IV del Complejo.



Además, también el marco del Festival, se llevará a cabo la primera Mesa de lecturas, en este caso de poesía, a las 18 en la Biblioteca Municipal.